Hastalıklardan korunmak için çok sık tüketilen greyfurt, içeriğindeki C vitamini nedeniyle güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tüm turunçgiller gibi kalorisi az ve neredeyse hiç yağ içermeyen greyfurt, kilo kontrolü sağlamak için yapılan diyet listelerinde sıkça yer alıyor. Ancak bazı ilaçlarla etkileşime girebilen greyfurtu tüketirken çok dikkatli olmak gerekiyor. Dyt. Merve Sır, kış aylarının vazgeçilmez meyvesi greyfurt hakkında bilgi verdi.

Greyfurt C vitamini deposu

Tropik bir meyve olan greyfurt, mineral ve vitamin açısından zengin sulu bir meyvedir. Kalorisi düşük olan greyfurt aynı zamanda ekşi, biraz acımsı ve ağızda bıraktığı tuzlu tadıyla yemeklerde de kullanılabilmektedir. Greyfurt, bol miktarda C vitamininin yanı sıra tokluk hissi veren lif ve pektin içermektedir. Rengi pembe olan çeşidi genellikle sarı olanlardan daha tatlıdır ve hücreleri koruyan karotenoid olan likopen açısından zengindir. Turuncudan kırmızıya kadar geçiş renkleri olan greyfurt, aynı zamanda diyete yardımcı olan meyveler arasında sayılmaktadır. Tüm turunçgiller gibi az kalorilidir, neredeyse hiç yağ içermez ve sağlıklı tüm değerli bileşenleri içerir.

Kanser riskini azaltıyor

Greyfurtun pembe rengi, domatesi de kırmızıya çeviren bitki pigmenti olan likopenden kaynaklanmaktadır. Likopenin, kardiyovasküler hastalık ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini azalttığına inanılmaktadır. Greyfurtun içeriğindeki C vitamini, bağ dokusunun gelişimi için önemlidir. Yaklaşık üç greyfurt, bir yetişkinin günlük 100 miligram C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak vücudun ihtiyacı olan C vitaminini sadece 3 greyfurt tüketerek almak uygun değildir. Greyfurtun içeriğindeki B vitaminleri ise vücutta çeşitli metabolik süreçlerde rol oynar.

İlaçlarla etkileşime girebilir

Mineraller açısından greyfurt; potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfat içerir. Greyfurttaki ‘naringin’ meyveye acı tadını vermektedir. Ancak greyfurt ve greyfurt suyundaki naringin, ilaçlarla etkileşime giren bir maddedir. Greyfurtta bulunan diğer fitokimyasallarla birlikte rol oynamaktadır. Örneğin greyfurt suyu tüketmek bazı ilaçların etkisini zayıflatırken, bazı ilaçların etkisini de artırabilmektedir. Bu nedenle ilaç almak zorunda olanlar, greyfurt ve suyunu tüketme konusunda temkinli olmalıdır. İlaçların kullanma talimatlarındaki olası etkileşimleri her zaman dikkatlice okunmalı ve beklenmeyen etkileri hakkında uzman hekimlere bilgi verilmelidir.

Bunun için greyfurtun aşağıdaki ilaç gruplarıyla aşırı miktarda tüketilmesi öneriliyor:

Sürekli kullanılması gereken kolesterol ilaçları,

Kalp ritim bozukluğu için kullanılan ilaçlar,

Kan sulandırıcı ilaçlar,

Psikolojik hastalıklar için kullanılan antidepresanlar,

Bir grup tansiyon ilaçları ve kortikosteroidler.

Kalorisi çok düşük

Greyfurtun yüksek C vitamini içeriği iyi bilinmektedir. 100 gram greyfurt vücudun ihtiyacı C olan vitamininin % 60'ını karşılamaktadır. Diğer turunçgillere oranla greyfurtun kalorisi çok düşüktür. 100 gramında ortalama sadece 40 ila 50 kilokalori vardır. Düşük kalori içeriği, büyük miktarda sudan kaynaklanmaktadır. Ayrıca 100 gram greyfurtta 8 gram şeker, çok az miktarda yağ ile çeşitli vitamin ve mineraller bulunur.

Şeker hastaları dikkat etmeli

Diyette en iyi sonucu almak için greyfurt kesinlikle gözetim altında tüketilmelidir. Beslenme planı çeşitli ve dengeli olmalıdır. Greyfurt ve greyfurt suyu vücudun drenajına yardımcı olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, greyfurtun yağ yakımı konusunda doğrudan değil dolaylı etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle greyfurtu tüketmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapılmalı, dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Aksi takdirde greyfurt tüketerek kilo vermek mümkün olmayacaktır. Greyfurttaki faydalı etki, naringenin adı verilen bir flavonoid tarafından üretilmektedir. Bu madde diğer turunçgillerde de bulunmaktadır. Naringenin, karaciğerin yağ yakmasına yardımcı olan belirli proteinleri aktive ettiği bilinmektedir. Diyabet hastaları, diyetlerine greyfurtu dahil edebilir. Ancak porsiyon miktarını beslenme uzmanlarının belirlemesi gerekir.

Greyfurtun çekirdeği de faydalı

Greyfurt çekirdeğindeki maddeler, zararlı bakteriler ve virüsler ile mantarlar üzerinde ölümcül bir etkiye sahiptir. Bu etki uygun dozda kullanıldığında fark edilmektedir. Antimikrobiyal etkisi nedeniyle greyfurt çekirdeği en iyi doğal antibiyotikler arasında yer almaktadır.

Greyfurt çekirdeği ekstresi ve sardunya yağı kombinasyonunun süper virüs olarak bilinen MRSA’a karşı en iyi antibakteriyel sonuçları sağladığı belirlenmiştir.

Çekirdek, pankreas dokusunda iltihaplanma ile ilgili değişiklikleri önlemektedir. Bu koruyucu etkinin nedeni, greyfurt çekirdeği ekstresinde bulunan antioksidan maddesi olan flavonoiddir.

Greyfurt çekirdeği kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürmektedir.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu için kardiyovasküler sistem üzerinde de olumlu etkiye sahiptir.