Güllaç yapmanın püf noktaları

Ramazan ayıyls birlikte öğün saatleri ve beslenme alışkanlıkları değişiklik gösterecek. Kutsal ayda ibadet eden vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarında dengeli ve özenli beslenmeye dikkat edecek. Ramazan ayıyla özdeşlemiş güllaç ise sofralarda başköşede yer alacak.
Uzun süren açlıktan sonra hem göze hem mideye hitap edecek olan güllaç, geleneksel tarifinden uzaklaşmadan, özenle hazırlanmış olmalı. Bu konuda geleneksel tatlı lezzetlerimizi günümüzde tüketicileriyle buluşturan Hafız Mustafa 1864 markası, geleneksel reçeteleriyle her daim aynı lezzet ve kaliteyi sunuyor.
Baklava yufkasıyla güllaç yufkası karıştırılmamalı
Güllaç yufkasının çok ince ve hassas bir yapıda olduğunu dile getiren Avni Ongurlar, bu sebeple yufkayı sütle ıslatarak tepsiye dizmenin çok önemli bir detay olduğunu iletti. Baklava yufkasıyla güllaç yufkasının karıştırılmaması gerektiğini de söyleyen Ongurlar, ‘Ramazan denince akla ilk olarak güllaç geliyor. Bizler de bu önemli lezzeti yaparken çok özenli davranıyoruz. Kullanacağımız ham maddelerin en iyisini seçiyor ve bu konuda taviz vermiyoruz. En güzel kelebek cevizini alıyor ve şeker olarak da sadece pancar şekeri kullanıyoruz. Sütümüzü mandıradan temin ediyoruz ve yarı manda yarı inek sütünü karıştırarak güllacımızı yaparken kullanıyoruz. Daha sonra güllacımızı yaprak yaprak baklava misali ıslatıp tepsimize diziyoruz. Güllaç yufkasının çok ince bir şekilde açılması çok önemli bir detay. Baklava yufkasıyla karıştırılabiliyor ancak farkı şurada; baklava yufkası kendi öz hamuruyla açılıyor, güllaç yufkası ise nişastayla yapılıyor. Güllaç yufkası kuru olduğu için sütle yumuşatarak tepsiye dizmek gerekiyor. Dizme işlemine başladıktan sonra, orta kısma ceviz döşeyip üstüne tekrar yufkamızı diziyoruz. Tepsimizi bitirirken de sunum ve servis için üzerini güzel bir şekilde süslüyoruz.’ diye konuştu.
Güllaçta Hafız Mustafa farkını yaşatmak adına kullanılan her detaya önem verdiklerini ileten Ongurlar, ince detayları şu şekilde açıkladı, ‘Güllacımızın piyasada olanlara göre daha kaliteli ve farklı olma sebepleri ise sütümüzün mandıra sütü olması, pancar şekeri kullanıyor olmamız ve kaliteli ceviz kullanmamız. Kullanılan ürünlerde hiçbir katkı maddesi olmadığı için farklılığımız tam da burada ortaya çıkıyor. Kaliteli malzeme, ustalarımızın el becerisiyle buluşunca müşterimizin damak tadına her sene aynı lezzetle aynı şekilde hitap ediyoruz.’
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!