Günde 2 yumurta vücudumuzda neleri değiştirir?

Peki günde düzenli olarak tüketilen 2 yumurta vücutta ne gibi değişimleri beraberinde getiriyor?

Kilo vermeye başlarsınız

Kahvaltı için tavuk yumurtasında bulunan az miktardaki kaloriyi göz önünde bulundurarak hazırlayacağınız bir diyetle kolayca kilo verebilirsiniz. Bu şekilde daha uzun bir süre tok kalacak ve dolayısıyla gün içerisinde sürekli beslenme ihtiyacı duymayacaksınız.

D vitamini kalsiyum emilimine yardımcıdır

Haşlanmış bir yumurta ile bir kaşık balık yağı içerisindeki D vitamini miktarı aynıdır. İkisi arasında bir seçim yapmak durumunda kalan çoğu kişinin yumurtayı seçeceğine eminiz. D vitamininin kalsiyum emilimi, kemik ve diş sağlığını da olumlu etkiler. Böyle düşününce yumurta tüketiminin gerekliliğini daha da etkili bir şekilde kavrayabiliriz.

Beyniniz kolinin koruması altındadır

Fosfolipidler, kolinlerden oluşurlar ve beyin hücreleri arasındaki iletişimin sürekliliğini sağlarlar; yani beyin sağlığı açısından son derece kritiktirler. Günde yalnızca 2 yumurta tüketerek beyninizi bu madde ile besleyebilirsiniz. Aksi halde, kolin eksikliği hafıza zayıflığı ile ilişkilendirilmektedir.

Yaşlanma sürecini yavaşlatır

Hollanda’da yapılan bir araştırma kapsamında, 35-40 yaşlar arasında, günde 2 yumurta tüketen kadınların %87’sinde kırışıklık ve cilt lekelerinde düşüş olduğu görüldü. Aynı şekilde de erkeklerde, özellikle de göz çevresinde, kırışıklıklarda gözle görülür derecede düşüş yaşandığı ortaya kondu.

Hamile kalmaya yardımcı olur

B vitaminleri, seks hormonlarının oluşumunda çok önemli bir role sahiptirler. Folik asit adı verilen B9 vitamini örneğin, fetüste sinir yollarının ve kırmızı kan hücrelerinin yaratılmasına yardım ederek zihinsel gerilik riskini düşürür. 1 tavuk yumurtasında yaklaşık 7 mikrogram folik asit bulunur.

Görme duyusu lütein ile korunur

Yapılan araştırmalara göre, tavuk yumurtalarında bolca lütein maddesi bulunmaktadır. Lütein, net ve keskin bir şekilde görebilmek için ihtiyaç duyduğumuz temel bir besin maddesidir. Lütein eksikliği görme duyusunda zayıflık gibi sayısız sorunu beraberinde getirir.

B vitamini çeşitleri cildi, saçları ve karaciğeri korur

Güçlü saçlara ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için ihtiyacımız olanlar, proteinler, B12 vitamini ve biyotindir. Tavuk yumurtasının yapısında buluna fosfolipidler ise karaciğerdeki toksinlerin yok edilmesine yardımcı olur.

Kanser riskini düşürür

Yukarıda beyin sağlığımız için kolin maddesine ihtiyaç duyduğumuzdan bahsetmiştik; bunun yanı sıra kolinin kanser riskini düşürdüğünü de bilmek gerekiyor. Yapılan bir araştırma sonucunda, düzenli olarak günde 2 yumurta tüketen kadınlarda meme kanseri riskinin %15 oranında düştüğü görülmüştür.

Kardiyovasküler hastalıklarının riskini düşürür

Yumurtada bulunan kolesterol, fosfatitlerle dengelenerek sağlık açısından faydalı bir bileşene dönüşür. Yumurta, vücutta gerçekleşen kolesterol üretimini de yavaşlatır. Ayrıca yapısındaki omega-3 yağlı asitler sayesinde kan trigliseritlerini düşürerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.