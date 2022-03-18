Günlük tuz tüketimi ne kadar olmalı?

Fazla tüketilen tuzun vücutta su tuttuğunu ve ödeme neden olduğunu belirten uzmanlar, insan vücudunun normal işlevlerini yapabilmesi için günde 5 gram yani bir çay kaşığı kadar tuz alınmasının yeterli olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, önemli bir tuz kaynağı olduğu için peynir tüketimine dikkat edilmesini ve paketli ürünlerdeki etiketlerin de mutlaka okunmasını tavsiye ediyor. Diyetisyen Özden Örkcü, günlük ideal tuz tüketimi hakkında bilgiler ve önemli tavsiyeler paylaştı.
Fazla tuz tüketimi hipertansiyona yol açıyor
Diyetisyen Özden Örkcü, sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorürün hayatımıza tat lezzet vermek, ürünlerin muhafazası ve raf ömürlerini uzatmak için girse de vücut sıvılarının osmatik basıncı ve asit-baz dengesi için özellikle önemli olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Özellikle sodyumun potasyumla beraber vücut sıvılarının yoğunluğunu sağlama ve buna bağlı olarak da sinirlerin uyarımı, kas dokusunun çalışması için önemli role sahip olduğunu söyleyebiliriz. Vücut sıvılarının yoğunluğu, böbrekler tarafından denetlenir. Fazla tüketilen tuz miktarı vücutta su tutacağından ödeme neden oluyor. Ayrıca fazla sodyum tüketimi kan basıncını arttıracağı için hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken mineraller arasında yer alıyor. Yetersiz sodyum tüketimi ise, kusma, zihinde bulanıklık, kas yorgunluğu, solunum yetmezliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor.”
Günlük bir çay kaşığı tuz tüketimi yeterli
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin 2008 yılında gerçekleştirdiği SALTURK-1 çalışmasında Türkiye’de yetişkinlerin günlük tuz tüketiminin 18 gram olduğunun belirtildiğini ifade eden Diyetisyen Özden Örkcü, “2012 yılında tekrarlanan SALTURK-2 çalışması ise günlük tüketimin bir miktar azalarak 15 grama düştüğünü gösterdi. Ancak bu rakam da günde toplam 5 - 6 gram olarak belirtilen tuz önerisinin ve DSÖ’nün önerdiği günlük 5 gram miktarının 3 katından daha fazladır. İnsan vücudunun normal işlevlerini yapabilmesi için günde 5 gr yani bir çay kaşığı kadar tuz alması yeterli.” dedi.
Peynirdeki ve paketli ürünlerdeki tuza dikkat edilmeli
Peynirin pek çok kişinin severek tükettiği en önemli tuz kaynaklarından biri olduğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, “Ancak peynirin çok tuzlu olması, tüketilirken dikkatli olunması gerektiğini ya da az tuzlu tercih edilmesi gerektiğini gösterir. Tuzlu olduğu açıkça belirtilmeyen ürünlerin de sakıncalı olduğunun farkında olunmaması tuz kısıtlaması ya da tansiyon hastalığı olanların yaptığı hataların başında geliyor. Kabartma tozu, her türlü paketli ürünler, konserveler, koruyucu amaçlı katılmış turşu, salamura benzeri ürünlerin de içinde tuz olduğu unutulmamalı.” ifadelerini kullandı.
Ürün etiketleri okunmalı
Yaz aylarında özellikle terleme ile beraber tuz kaybı olduğunu hatırlatan Diyetisyen Özden Örkcü, “Sporcuları da unutmamakta fayda var. 90 dakika ve üzerinde yoğun antrenman sonrası kaybedilen tuz miktarının yerine koyulması, kas yorgunluğunun ve ağrılarının önüne geçebilir. Son zamanlarda popüler olan himalaya tuzu, deniz tuzu, kaya tuzu, siyah tuz, pembe tuz, tek boynuzlu at tuzu ve diğer tuz türevlerinin minerallerle zenginleşmiş olması fazla tuzun vücuda alınmasına engel değildir. Bu yüzden bilinçli bir tüketici olunmalı. Gereksinimlerin dışına çıkılmamalı ve ürün etiketleri okunmalı.” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!