Her gün bir avuç fındık yemek zayıflatıyor

Fındığın iştah kontrolü ve enerji alımını dengeleyici etkisinin yapılan birçok araştırma ile kanıtlandığının altını çizen Diyetisyen Melisa Karataş, “New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma, her gün bir porsiyon kuruyemiş tüketmenin yağ yakımını artırdığını ve metabolizmayı dengelediğini gösteriyor. Çalışmada 120 bin kişi 30 yıl boyunca izlenmiş. Sonuçta her gün kuruyemiş tüketenlerin yaşam süresinin hiç yemeyenlere oranla yüzde 20 daha uzun olduğu saptanmıştır. Bunlardan biri olan fındık tüketimi bu yüzden önemlidir. Son çalışmalar obezite ve diyabet gelişme riskinin azalmasının yağlı tohum tüketimi ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Harvard Sağlık Okulu’ndan Dr. Walter Willett’ın da dediği gibi diyette yağı azaltmak obezitenin çözümü değildir. Önemli olan sağlıklı yağlar ile sağlıksız yağlar arasındaki ayrımı iyi yapabilmektir” dedi.
Kalp dostu fındık
Fındığın içerisinde kalp sağlığına fayda sağlayan pek çok vitamin bulunduğunu söyleyen Diyetisyen Melisa Karataş, “Tekli doyamamış yağ asitleri içeren fındık; E vitamini, bakır ve magnezyumun için mükemmel bir kaynaktır. Fındığın içerisinde kalp sağlığına fayda sağlayan pek çok vitamin bulunmaktadır. İyi bir lif kaynağı olduğu için kötü kolesterolü düşürür. Tam bir kalp dostudur ve kalp ritmini ayarlamaya yardımcı bir besindir” diye konuştu.
Cilde parlaklık veriyor
Fındığın birçok hastalığa iyi geldiği gibi cilt sağlığına da faydalı olduğunu söyleyen Diyetisyen Melisa Karataş; “E vitaminin çok iyi bir kaynağı olup günlük 25 gram fındık, günlük E vitamini gereksinimin yüzde 100’ünü ve B6 vitamininin yüzde 25’ni karşılar. Daha parlak bir cilde sahip olmaya yardımcı olur. Bunun düşük glisemik indeks, yüksek posa içeriği, doymamış yağ asitleri ve magnezyum içeriği ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ara öğünlerinde ve ana öğünlerinde nötr bir tadı olan fındığı tatlı tuzlu tüm yemeklerde miktarına dikkat ederek ilave edebiliriz” ifadelerini kullandı.
Fındığın faydası kadar fazlası da zarar
Fındığın her gün 1 avuçtan fazla tüketilmesinin kilo alımına da sebep olabildiğini söyleyen Diyetisyen Melisa Karataş, “Fındık, yağ ve besin değeri olarak çok zengin bir kuruyemiş olduğu için her gün 1 avuçtan fazla tüketilmesi kilo alımına sebep olabilir. Aynı şekilde kilo sorunu olmasa da yüksek tansiyon hastalarının günde bir avuç miktarını geçmemesi tavsiye edilir. Aşırı tüketildiğinde ishal ve mide bulantısı gibi sorunlar görülebilir. Tükettiğiniz miktara dikkat ettiğiniz sürece fındığın faydalarını görmeniz mümkündür. Fit kalabilmek için ideal porsiyonlarda tüketmek önemlidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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