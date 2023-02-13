Her gün çay içmek vücudumuza ne yapar?

Peki her gün çay içmek, vücudumuzda nasıl bir etki bırakıyor? A, D ve B12 vitaminlerinin yanı sıra sodyum ve potasyum içeren çayı her gün içtiğimizde vücudumuz nasıl tepki veriyor?

1- Tansiyonu düşürür

Her gün içilen siyah çay, tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Özellikle yüksek tansiyon şikayetiniz varsa düzenli olarak çay tüketerek rahatlayabilirsiniz.

2- Kolesterolü düşürür

Yüksek kolesterol sağlık açısından çok büyük sorunlara yol açabilir. Her 3 yetişkinden biri yüksek kolesterol sorunu yaşıyor ve erkekler kadınlardan daha fazla risk altında. Her gün siyah çay içtiğinizde kolesterolünüzü düşürebilir ve dengeleyebilirsiniz.

3- Çürükleri engeller

Ağız sağlığı açısından çok faydalı olan çay, dişlerdeki boşluklara yerleşen bakterileri öldürebilir ve çürük oluşumunu engelleyebilir. Günde 3 bardak çay dişlerinizi çürüklerden koruyabilir.

4- Diyabet riskini azaltır

Her gün çay içmenin, tip 2 diyabete neden olan kan şekeri dengesizliğine karşı koruyucudur. Elbette çaya şeker atmadığınız taktirde… Diyabetin yarım milyar insanı etkisi altına alan çok yaygın bir hastalık olduğunu unutmayın.

5- Baş ağrısı yapabilir

Her şeyin fazlası zarar, elbette çay için de bu kural geçerli. Her gün çok fazla çay içmek migren, baş ağrısı ve sinirlilik haline neden olabilir. Çayda bulunan yüksek kafein miktarı nedeniyle aşırı tüketmekten kaçınmak gerekiyor.

6- Uyku sorunlarına neden olabilir

Akşam yemeğinden sonra içilen bir ya da iki bardak çay sindirimi destekler ve rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olabilir. Öte yandan fazlası tam tersine uykuya dalmada sorun yaşamanıza neden olabilir. Yüksek kafein içermesi nedeniyle çay aşırı tüketildiğinde endişe, stres seviyelerini yükseltebilir ve uyku sorunlarına yol açabilir.