1- Daha hızlı bir metabolizma için yeşil çay

Sağlığa olan faydaları nedeniyle kilo vermek için en iyi çaylardan biri yeşil çaydır. Bu çay genellikle reçetesiz kilo verme ürünlerinde bir bileşen olarak kullanılır. Çalışmalar, düzenli olarak yeşil çay içmenin metabolizmanızı hızlandırabileceğini ve kilo kaybını destekleyebileceğini gösteriyor. Yapılan araştırmalar yeşil çayın, kilo verme, vücut kitle endeksi, bel çevresi, kalça-bel oranı üzerindeki etkileri ortaya kondu.

Araştırmalar, yeşil çay içenlerin içmeyenlere göre 3,5 kiloya kadar daha fazla verebildiklerini gösteriyor. Bir başka çalışma, iki ay boyunca dört fincan yeşil çay içtikten sonra, katılımcıların vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve bel çevresinde önemli oranda bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Bir çok araştırma, yeşil çayın yağ hücrelerine yağı serbest bırakması için sinyal verdiğini ve daha sonra karaciğerin o vücut yağını enerjiye dönüştürdüğünü gösteriyor. Düzenli egzersize ek olarak yeşil çay içen katılımcılar, sadece egzersiz yapanlardan ortalama 2 kilo daha fazla kaybedebiliyor.

Metabolizmanızı hızlandırmak için gün içinde özellikle her öğünden önce veya sırasında yeşil çay içmeyi deneyin. Antrenmandan önce yeşil çay içmek de yağ yakmanızı daha etkili hale getirebilir.