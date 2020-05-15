Kilo vermek için gazlı ve şekerli içecekleri bırakıp sağlıklı alternatif çayları tercih edebilirsiniz. Yeşil çay sadece bir içecek değil, sağlık açısından sayısız faydası olan bir çay. Daha rahat bir uyku için de karın bölgesi yağlanmasından kurtulmak için de yeşil çayı tercih edebilirsiniz.
1- Daha hızlı bir metabolizma için yeşil çay
Sağlığa olan faydaları nedeniyle kilo vermek için en iyi çaylardan biri yeşil çaydır. Bu çay genellikle reçetesiz kilo verme ürünlerinde bir bileşen olarak kullanılır. Çalışmalar, düzenli olarak yeşil çay içmenin metabolizmanızı hızlandırabileceğini ve kilo kaybını destekleyebileceğini gösteriyor. Yapılan araştırmalar yeşil çayın, kilo verme, vücut kitle endeksi, bel çevresi, kalça-bel oranı üzerindeki etkileri ortaya kondu.
Araştırmalar, yeşil çay içenlerin içmeyenlere göre 3,5 kiloya kadar daha fazla verebildiklerini gösteriyor. Bir başka çalışma, iki ay boyunca dört fincan yeşil çay içtikten sonra, katılımcıların vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve bel çevresinde önemli oranda bir azalma olduğunu ortaya koydu.
Bir çok araştırma, yeşil çayın yağ hücrelerine yağı serbest bırakması için sinyal verdiğini ve daha sonra karaciğerin o vücut yağını enerjiye dönüştürdüğünü gösteriyor. Düzenli egzersize ek olarak yeşil çay içen katılımcılar, sadece egzersiz yapanlardan ortalama 2 kilo daha fazla kaybedebiliyor.
Metabolizmanızı hızlandırmak için gün içinde özellikle her öğünden önce veya sırasında yeşil çay içmeyi deneyin. Antrenmandan önce yeşil çay içmek de yağ yakmanızı daha etkili hale getirebilir.
2- Zerdeçal (altın süt) ile metabolizma sendromunu yenin
Zerdeçal, doğanın en büyük doğal ilaçlarından biridir. Antioksidan, analjezik, anti-mikrobiyal ve termojenik gibi çok çeşitli özelliği ile güçlü bir anti-enflamatuar olarak kullanılır. Zerdeçalın içeriğindeki kurkumin aktif bileşenleri kilo kaybını hızlandırabilir.
Zerdeçalın kilo kaybı için en iyi çaylardan biri olarak gösterilmesinin nedeni içeriğindeki kurkumindir. Metabolizma sendromlu 1.646 hastayı içeren, 2019 yılında yapılan araştırmada, kurkumin almanın vücut kitle endeksi, ağırlık ve leptinde önemli bir azalmaya ve adiponektin seviyelerinde önemli bir artışa neden olduğunu gösterdi.
Kurkumin en iyi karabiber ve sağlıklı bir yağ ile alındığında vücut tarafından emilir. Karabiber, aktif bileşiklerin ayrımını arttırır. Patentli birçok zerdeçal takviyesi, bu nedenle formülünde karabiber içerir. Zerdeçal çoğunlukla kapsül formunda bulunur, ancak çay olarak da kullanılabilinir. Hindistan cevizi sütünü zerdeçal, zencefil, tarçın ve bir karabiber ile birleştirebilirsiniz. Hindistan cevizi sütündeki sağlıklı yağlar, suda çözünmediği için zerdeçalı emmenize yardımcı olur.
3- Kombu çayı ile bağırsaklarınızı iyileştirin
Kombu çayı, simbiyotik bakteri ve maya kültürüyle (SCOBY olarak da bilinir) yapılan fermente bir çaydır. Sağlığa olan yararları uzun bir liste olabilir. B vitaminleri, detoks özelliği bulunan glukuronik asit ve antioksidan açısından zengin polifenolleri içerir. Ancak en önemlisi, kilo kaybı için en iyi çaylardan biri olan kombu çayı, probiyotik bakteri ve asetik asit içerir. Bu bileşiklerin kilo kaybına yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Çalışmalar, probiyotiklerin sadece yiyeceklerden emdiğiniz kalori sayısını azaltmakla kalmayıp, iştah, yağ depolaması ve obezite ile ilgili olarak vücudunuzun ürettiği hormonları da etkileyebileceğini göstermiştir. Bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakteri dengesini iyileştirerek, doğal kilo kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Asetik asitin aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Açlık isteklerini azaltmaya yardımcı olduğu ve vücudunuzun yağ hücreleri oluşturma yeteneğini engelleyerek toplam ağırlığı azalttığı tespit edilmiştir.
Asetik asit ayrıca şişkinliği azaltmaya yardımcı olduğu için yemek yedikten sonra daha iyi görünmenizi ve hissetmenizi sağlar. Kombu çayını alırken sadece ekstra şeker içermediğinden emin olun.
4- Nane çayı ile yeme isteğinizi azaltın
Tatlı, yağlı veya tuzlu yiyecekleri canımızın çekiyor olması genellikle sağlıklı beslenme diyetlerine bağlı kalmanın en zor kısmıdır. Neyse ki kilo kaybı için en iyi çay olarak nane çayı, bu isteklerle de savaşmanın etkili bir yolu. Nane çayının abur cubur yemeyi azaltma yeteneği tamamen kokusundan kaynaklanıyor. Nöroloji ve Ortopedi Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, nane esansiyel yağını iki saatte bir teneffüs eden kişilerin ayda ortalama beş kilo verdiğini gösteriyor.
Aromaterapistler, naneyi, güçlü kokusunun beyninizdeki iştahınıza etki eden koku reaksiyonlarını tetiklemesi nedeni ile öneriyorlar. Kilo kaybı için en iyi çay olmanın yanı sıra, nane çayı kaygı ve stresi azaltmaya da yardımcı olur. Bu etkiler, yüksek kortizol seviyelerinin metabolizma üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Nane çayı yatıştırıcı özellikleri kilo vermeyi sürdürmeniz için harika olabilir!
Sindirime yardımcı olmak ve yemek yeme isteğinizi önlemek için yemeklerden önce ve sonra gevşek yapraklı nane çayı için.
5- Oolong çayı (siyah ejderha çayı) ile enerji seviyenizi destekleyin
Enerji seviyemizin düşük olması, kilo vermeye yardımcı olacağını bile bile egzersiz yapmakta zorlanmamıza neden olabilir. Oolong çayı bunun için yardım edebilir. Siyah ejderha çayı olarak da bilinen bu çay, yeşil çayda bulunanlara benzer kateşinler içeriyor. Bu da onu kilo kaybı için en iyi çaylardan biri yapıyor. Bu kateşinler, vücuttaki yağları parçalama yeteneğini geliştirerek çalışır, enerji seviyenizi arttırır ve yağ kaybını hızlandırır.
Çin Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, 102 obez bireyde oolong çayının kilo kaybı etkileri incelendi. Katılımcıların yaklaşık %70'i en az iki kilo vermiş, %22'si 6 kilodan fazla kaybetmişti. Bu da araştırmacıların oolong çayının vücut yağ içeriğini ve ağırlığını azaltmanın etkili bir yolu olabileceği sonucuna varmasına neden oldu. Hatta uzun süreli oolong çayı tüketimi obeziteyi önlemeye yardımcı olduğu için öneriliyor.
Hafif kafein içeriği egzersiz yapmak için ekstra bir destek sağlarken, oolong'daki kateşinler vücudumuzun enerji için yağ hücrelerini kullanmasına yardımcı olur. Yağ yakma etkisini arttırmak için yeşil çay ile birleştirmeyi de deneyebilirsiniz.
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