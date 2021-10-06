Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur

Sadece su ve limon karışımından oluşan bu içeceğin gerçekten de ferahlatıcı ve pratik olduğuna şüphe yok. Limonlu su içmek çoğunlukla alkali diyetiyle ilişkilendiriyor – ki bu diyet türüne göre alkalileştirme özelliği olan yiyecekler tüketmek pH seviyemizi dengeleyerek birçok hastalığa karşı önlem almamızı sağlıyor. Limon su aslında düşük pH seviyesi ile tüketilmeden önce asidik olarak kabul edilse de tüketildikten sonra alkali hale geçiyor. “Limon suyu, düşük pH değerlerine rağmen alkali oluşturan maddeler kategorisinde sayılıyor; çünkü metabolize edildikten sonra vücutta alkali külü bırakıyor,” diyor Nutri Savvy Health’in sahibi ve The Healthy Alkaline Diet Guide kitabının yazarı diyetisyen Lauren O'Connor.
Bu teoriye destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt yok; ancak alkali değil de asidik külün kemik erimesi gibi birtakım hastalıkların riskini arttırabileceği biliniyor. Alkali külünün ise sağlık açısından bazı olumsuz etkilere karşı koruyucu olduğu düşünülüyor. Vücutta alkali hale dönüşen besinlerden daha fazla tüketmenin kişinin bedenini “alkalileştirdiğine” ve dolayısıyla koruma sunduğuna inanılıyor. Alkali gıdalar yalnızca limonlu su ile sınırlı da değil elbette; bu kategoriye giren birçok meyve, sebze ve baklagil de var.
Peki her gün düzenli olarak limonlu su içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? Güne limonlu suyla başlamanın yalnızca geçici bir trend mi yoksa gerçekten beden sağlığı açısından faydalı mı olup olmadığını öğrenmek için yazımıza bir göz atın.
Bağışıklık sistemini güçlendirebilir
Soğuk algınlığı ve grip sezonlarında C vitamini mi arıyorsunuz? Bir limonun suyunda yaklaşık 18 mg C vitamini bulunur. Yetişkinlerin günlük C vitamini ihtiyacı, cinsiyetlerine ve yaşlarına bağlı olarak 75 ila 130 mg’dır.
Güne limon suyunda bulunan C vitamini takviyesi ile başlamak bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olabilir. Bir bardak limonlu su günlük C vitamini ihtiyacınızın hepsini karşılayamasa da güne önemli bir besleyici maddeyle başlamanın avantajlarını beraberinde getirecektir. Kapıdan çıkarken bir adet kiviyi de cebinize atarsanız eğer, günlük C vitamini ihtiyacınızın çoğunu karşılamış olacaksınız.
Reflü semptomlarını şiddetlendirebilir
“Limon, doğal olarak asidiktir; pH seviyesi 2 ile 3 arasındadır. Bu durum asit reflü hastaları açısından kötü haber; çünkü asidik besinler mide yanmasını tetikler ve halihazırda iltihaplanmış boğazı daha da tahriş eder,” diye açıklıyor O’Connor.
Böbrek taşı riskini düşürebilir
Sitrat, sitrik asitte bulunan bir tür tuzdur ve kalsiyuma bağlanarak böbrek taşı oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Narenciye sınıfındaki meyveler ve bunların suları, doğal sitrat kaynaklarıdır. Tüm narenciye suları içinde, yapısındabu böbrek taşı önleyici tuzdan en çok barındıran besin türü ise limondur.
Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, böbrek taşı riski altında olup düzenli olarak limon suyu tüketen kişilerdeki taş oluşum oranı, limon suyundan uzak duranlara kıyasla çok daha düşük. Ancak limon suyu ile böbrek taşı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda saf limon suyu değil, limonata tüketen kişilerin verilerinin kullanıldığını belirtmekte fayda var.
Vücudunuzun susuz kalmasını engeller
İnsan popülasyonun yaklaşık %75’inin yeterince sıvı tüketmediğini unutmamak gerekiyor. Susuz kalan kişilerde kabızlık ya da baş dönmesi gibi birçok semptom görülebiliyor. Limonlu su içmek sisteminize daha fazla sıvı girmesini sağlayarak dehidrasyonla mücadelede önemli bir silaha dönüşür. Limon suyunu lezzeti için suyunuza katıyorsanız ve sonucunda daha fazla su içmenizi sağlıyorsa eğer, ondan neden vazgeçesiniz ki?
Diş aşınmasına sebep olabilir
“Limonlu su gibi asidik içecekler, zamanla diş minesinin aşınmasına sebep olurlar,” diyor Lake ErieOsteopatik Tıp Diş Hastanesi’ndenDr. JackHirschfeld. Diş minenizi, yani dişinizin en dıştaki tabakasını yavaşça aşındırıyorsanız eğer, bu durum dişinizin zamanla hassaslaşacağı ve çürümeye meyilli olacağı anlamına gelir. Bu tür sonuçlara sebep olan tek içecek limonlu su da değil; her gün maden suyu tüketen kişilerin de tedbirli olması gerekiyor.
Kardiyovasküler sağlıkta gelişmeler sağlayabilir
Limonlu suyunuza biraz da sarımsak atmaya gönüllüyseniz, tansiyon ve kan kolesterolü düzeylerinizde iyileşmeler görmeniz olası hale gelecektir.
International Journal of PreventiveMedicinedergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, 8 hafta boyunca 20 gr sarımsak ve 1 yemek kaşığı limon suyu ile hazırlanmış bir içecekten içenhiperlipidemik (kanda çok fazla yağ bulunması durumu) kişilerde pozitif kardiyovasküler sonuçların ortaya çıktığı görülüyor. Özellikle tansiyonda gelişmeler yaşanıyor, yağ düzeyi dengelenmeye başlıyor.
Limon suyu gibi turunçgillerden elde edilen sularda hesperidin adında kendine has bir flavanoid bulunuyor. Bu maddenin düzenli tüketimi, hafif derecede hipertansif kişilerde sistolik kan basıncının iyileşmesi ile ilişkilendiriliyor.
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