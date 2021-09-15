İki kıtaya yayılan İstanbul; Osmanlı döneminden kalma camileriyle, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'yla, çağdaş sanat müzeleri, galerileri, tarihi mekanlarıyla, eski ve yeninin bir arada olduğunu son derece hareketli bir şehirdir ve Türkiye'nin kültür başkentidir. Aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın her yerine uçuşların yapıldığı transit bir merkezdir. Her mahallenin kendine özgü kimliği ve havası vardır. Şehir her zaman daha fazlası için sizi geri çağırır.
Travel and Leisure dergisinin bu yılki "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde 'en iyi 25 kent' listesine İstanbul 3. sıradan Bodrum ise 16. sıradan girdi.
Gezginleri belirli şehirlere çeken şey nedir? Michelin yıldızlı restoranlar mı? Nesiller boyu süren kültürel miras mı? Dünyanın coğrafi harikalarına yakınlık mı? Konu dünyanın en iyi şehirlerini belirlemek olduğunda yanıt yukarıdakilerin hepsidir. Travel and Leisure dergisinin okuyucuları da şehirleri; görülecek yerlere, önemli noktalara, kültüre, mutfağa, samimiyete, alışverişe ve genel değerine göre derecelendirdi.
Dergi tarafından yapılan ankete katılanların son üç yıllık tecrübelerine göre 11 Ocak - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılan oylamayla İstanbul 91.32 puanla 3. Bodrum ise 88.82 puanla 16. sırada yer aldı.
Travel and Leisure dergisinde, İstanbul'un bitmeyen cazibesiyle her zaman tarihin buluşma noktası olduğu, Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi tarihi mekanların olduğu ifade edilen değerlendirme yazısında Nişantaşı ve Galataport gibi modern çekiciliğin olduğu yerlere değinilerek İstanbul Havalimanı'ndan da övgüyle bahsedildi.
Bu yıl listenin ilk 10 sırasında 3 Meksika şehri ve 4 Güney Asya şehri bulunuyor. Hindistan Udaipur, geçen yıla göre 7 sıra birden yükseldi ve 2. sıraya yerleşti. Oy kullanan okuyuculardan biri Udaipur'u "büyüleyici" olarak nitelerken, bir diğeri "Hindistan'ın açık ara en güzel şehri" olduğunu ifade etti. Listeye giren diğer Hint şehri, sokaklarında sıralanan dikkat çekici pembe binalarından dolayı genellikle Pembe Şehir olarak anılan, Bodrum'un hemen arkasından 17. sıraya yerleşen Jaipur oldu.
Udaipur
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