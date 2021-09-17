Kafeinli içecekler yerine bunları tüketin

Enerji içeceklerinin çoğunlukla çocuk ve gençler tarafından ders çalışırken uyanık kalabilmek ya da uzun saatler eğlenmek için kullanıldığını belirten uzmanlar, gün içinde 200 mg veya üzeri kafein tüketiminin zehirlenmeye yol açabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar kafein içeren enerji içecekleri yerine enerji artışı sağlayan sağlıklı içecek tavsiyeleri paylaşıyor.
Diyetisyen Özden Örkcü, çay ve kah ve yerine tüketilebilecek enerji veren içecek önerilerini paylaştı.
Kafein zehirlenmesine dikkat!
Enerji içeceği tüketiminin öncelikle ergenlik çağındaki ve genç erişkin erkek nüfusun sağlık konusu olduğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, “Maddelerin kötüye kullanımı ve risk alma davranışları ile bağlantılı olarak kardiyovasküler ve nörolojik sistemlerin etkilenmesi en sık görülen yan etkilerdir. Enerji içeceklerinde en yaygın bileşen kafeindir. Bu içecekler genelde çocuk ve gençler arasında ders çalışırken uyanık kalabilmek ve uzun saatler eğlenmek için kullanılıyor. Bireylerde genellikle kafein zehirlenmesinin belirtileri 200 mg üzerinde ya da eşit dozda gelişiyor. Zehirlenme durumunda ise anksiyete, uykusuzluk, gastrointestinal rahatsızlık, kas seğirmesi, huzursuzluk ve yorulmama dönemleri içeren semptomlar görülüyor.
Sağlıklı içecekler de enerji veriyor
Günlük 300 mg’dan fazla kafein tüketen kişilerde halüsinasyonlar görülebileceğine dikkat çeken Örkcü, enerji artışı sağlayan sağlıklı içecek tavsiyelerini şöyle paylaştı:
- Gingseng ve Meyan Kökü Çayı
Ginseng, zihinsel yorgunluk başta olmak üzere sinir sistemi üzerine etki ederek daha dinç olmayı sağlıyor. Enerji içecekleri yerine daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Hazırlanışı ise oldukça basit. Ginseng ve meyan kökü bir termos veya büyük bir demliğe koyularak üzerine 4 bardak kaynar su eklenmeli. 20 dakika demledikten sonra sıvı ayrı bir kaba boşaltılmalı. Ginseng ve meyan köküne 4 bardak kaynar su daha eklenerek 20 dakika daha demlenmeli. Bu işlem aynı köklerle 5 defaya kadar tekrarlanabilir. Çay süzüldükten sonra gün boyunca tüketilebilir.
- Kekik yağı ekstresi
Kekik, viral kaynaklı yorgunluklara ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı güçlü antioksidan özelliğiyle vücutta mücadele edilebiliyor. Aynı zamanda sindirim ve bağışıklık sistemi işleyişini de artırıyor. Bir bardak suya 1-2 damla eklenip günde bir kez içilebilir. Tadında hafif acılık olduğu için sadece birkaç damla yeterli olacaktır.
- Pancar Suyu
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada pancar suyunun atletik dayanıklılığı uzattığı sonucuna ulaşıldı. Pancar ayrıca kan basıncını azaltma yeteneğine de sahip bir sebze. Pancar suyu havuç, salatalık, kereviz gibi diğer sebzelerle desteklenerek vitamin, mineral ve lif oranını artırılabilir.
- Su
Su gün boyunca enerjiyi korumak için çok önemli bir içecek. Su daima her şeyden önce ilk seçenek olmalı. Çoğu zaman insanlar, ihtiyaç duydukları tek şeyin daha iyi hidrasyon olduğu günü geçirmek için şeker, kafein ve diğer katkı maddeleriyle dolu süslü enerji içecekleri arıyorlar. O yüzden su şişesi her zaman dolu tutulmalı.
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