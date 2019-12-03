Kahve tiryakileri uzun yaşıyor

Geçen yıl American Medical Association dergisinde yayınlanan bir çalışma, kahve içmenin sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olabileceği konusunda kanıtlar sundu ve kahve tiryakilerinin, özellikle de ölüm oranı konusunda içini rahatlattı.
Araştırmacılar, 38 ila 73 yaşlar arasındaki 500,000 kadar katılımcı üzerinde incelemeler yaptılar. Bunların yaklaşık 380,000’i düzenli olarak kahve tüketen kişilerdi. Çalışmanın amacı, kahve içme ile vücudun kahveyi absorbe edebilme derecesi üzerinden ölüm oranları arasındaki bağlantıları gözler önüne sermekti.
Sonuçlar, en ağır kahve tiryakilerini bile şaşırtacaktır: elde edilen bulgulara göre, günde 1-8 fincan ve hatta daha fazla kahve tüketen kişilerde, kahve ile ölüm oranları tamamen ters ilişkili – vücutları kahveyi özümsemede yavaş olan kişiler de dahil olmak üzere. Söz konusu sonuçlar hem öğütülmüş kahve türlerinde hem de hazır ve kafeinsiz kahve çeşitlerinde ortaya çıkıyor.
Starbucks aşıklarına bir iyi haber daha: kahve, cilt sağlığı açısından da yararlı olabilir. Aynı dergide geçen sene yayınlanan bir başka çalışmaya göre, günde 4 fincan kahve tüketen katılımcılarda, kahve içmeyenlere kıyasla gül hastalığının oluşma olasılığı daha düşük oluyor. Kimin aklına gelirdi ki!
Kaynak: https://www.delish.com
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