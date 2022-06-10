Kalp sağlığı için bu önerilere kulak verilmeli!
Kalp sağlığı ile beslenme arasındaki ilişkinin önemine işaret eden Diyetisyen Özden Örkcü, 65 yaş üstü diyabetli her 10 kişiden yaklaşık 7'sinin kalp rahatsızlığı bulunduğu bilindiğini söyledi. Kan şekeri seviyesinin istenen aralıkta tutulmasının ve bunun için de kalp sağlığını koruyan yiyecek seçimlerinin yapılması gerektiğini kaydeden Diyetisyen Özden Örkcü’ye göre yağ seçiminde zeytinyağı ve kanola yağı tercih edilmeli. Her türlü balık ve diğer su ürünleri ile tavuk, hindi ve diğer kanatlı hayvanların derisiz beyaz eti ile tam buğday ve kepekli ekmek tüketilebilir.
Balık ve derisiz beyaz et tercih edilmeli
Diyetisyen Özden Örkcü, et, tavuk, balık ve kuru baklagil grubunda tüketilmesi gerekenleri ve daha az tercih edilmesi gereken gıdaları şöyle sıraladı:
En iyi seçim: Her türlü balık ve diğer su ürünleri
Tavuk hindi ve diğer kanatlı hayvanların derisiz beyaz eti
Zeytinyağlı, kuru baklagil yemekleri
İyi seçim: Tavuk, hindi ve diğer kanatlıların siyah eti
Orta seçim: Etli kuru baklagiller yemekleri.
Sakınılması gerekenler: Etten yapılan ürünler (sucuk, salam, sosis, kavurma vb), yağlı koyun ve sığır eti.
Kızartılmış etler.
Tavuk ve diğer kanatlıların derisi
Tam buğday, bulgur pilavı ve kaynamış mısır iyi seçim
Diyetisyen Özden Örkcü tahıl grubunda en iyi seçimlerden sakınılması gerekenlere kadar olan gıda maddelerini şöyle sıraladı:
İyi seçim: Kepek ekmek, tam buğday unu ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf ekmeği.
Bulgur pilavı, zeytinyağlı kuru baklagiller-bulgur- sebze karışımı yemekler
Yulaf ezmesi
Patlamış mısır, taze kaynamış mısır
Orta seçim: Zeytinyağı, sıvı yağ veya mercimek soslu makarna, spagetti, mantı gibi yemekler.
Sakınılması gerekenler: Yağ ve şeker içeren her türlü unlu mamuller, bisküviler, krakerler, beyaz ekmek.
Süt grubunda yağı azaltılmış ürünler tercih edilmeli
İyi seçim: Yağı ayrılmış veya azaltılmış (light) süt, yoğurt
Yağı ayrılmış sütten yapılan çökelek, lor ve diğer peynirler.
Yağsız veya az yağlı sütten yapılan dondurma
Yağsız veya az yağlı sütten yapılan sütlü tatlılar
Sakınılması gerekenler: Tam yağlı süt- yoğurt
Yağlı peynirler
Kremadan yapılan dondurmalar
Çikolata eklenmiş tatlılar pudingler
Yağ grubu seçimleri nasıl olmalı?
Kalp hastalıklarından korunmada kullanılabilecek yağ gruplarına işaret eden Diyetisyen Özden Örkcü bunları şöyle sıraladı:
En iyi seçim: Zeytinyağı, kanola yağı, zeytin
İyi seçim: Trans yağ içermeyen yumuşak margarin, enerji değeri düşürülmüş bitkisel sterol eklenmiş özel margarin, fındık, fıstık, ceviz, yağlı tohum içi.
Orta seçim: Fıstık ezmesi (şekersiz), mayonez, soya sosu, diğer salata sosları.
Sakınılması gereken: Tereyağı, iç yağı, margarin, şekerli fındık, fıstık ezmesi.
Meyvede portakal mandalina tercih edilmeli
Diyetisyen Özden Örkcü meyve ve sebze grubunda da en iyi seçimlerin olabileceğini belirterek meyve grubunda en iyi seçimin portakal, mandalina, greyfurt, kiraz, çilek, kivi olduğunu söyledi.
Sebze grubu
En iyi seçim: Yeşillikler: Marul, tere, roka, maydanoz
Lahana türleri, pırasa, karnabahar, domates, brokoli
İyi seçim: Patates dışındaki diğer tüm taze sebzeler
Tatlı grubu
Orta seçim: Pekmez, bal, reçel, marmelat
Sebze ve meyveli tatlılar
Sakınılması gerekenler: Çikolatalı ve tereyağı eklenmiş ağır tatlılar.
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