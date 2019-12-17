Tüm gün sadece gezseniz dahi her yerini keşfetmenin mümkün olamayacağı büyüklükteki Kapalıçarşı, yeniyle eskiyi, gelenekselle moderni bir arada barındırır. 558 yıllık tarihe sahip Kapalıçarşı aynı zamanda müze özelliği de taşır. Turistlerin uğrak noktası olmasıyla da dikkat çeken çarşı, önemli ölçüde ekonomiye katkı sağlar. Çarşının halı dokumadan kuyumculuğa, hediyelik eşyadan tekstil ürünlerine geniş bir yelpazesi vardır.

Kapalıçarşı'nın tarihi

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da yer alan Kapalıçarşı’nın tarihi 15'inci yüzyılın ortalarına Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne kadar gider. Osmanlı kurumlarını ayakta tutan en önemli uygulamalardan olan vakıf sistemine göre camilerin tamir ve bakım masrafları gibi çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gelir getirici bir başka yapı meydana getirilirdi.

Bu gelir getirici yapıların en önemlileri çarşılar olup Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya’ya gelir getirmesi için inşa edilen yapılarla 1461 yılında Kapalıçarşı’nın da temeli atılmış ve yıllar içinde yapılan eklemelerle giderek büyümüştür. Zamanla tüm bölgenin en önemli ticari merkezi haline gelen, İstanbul’un en zengin esnaflarına ev sahipliği yapan, dünyanın her yerinden gelen mücevherlerin ve kıymetli takıların ticaretinin yapıldığı Kapalıçarşı, bu yıllarda bir banka ve finans merkezi gibi de hizmet vermiştir.

Aynı zamanda İstanbul’u ve Avrupalıların gözündeki Doğu yaşamını en iyi biçimde yansıtan yerlerden biri olarak görülmesi nedeniyle çok sayıda seyahat kitabında ve ressamların tablolarında yer etmesi Kapalıçarşı’nın tarihi ve kültürel önemini de kanıtlamaktadır. Dünyanın yalnızca en eski değil en büyük alışveriş merkezi olarak da tanımlanan Kapalıçarşı, 45 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruludur ve tam 3.600 dükkânı barındırmaktadır. Bu sayının bile üstünde dükkâna sahip olduğu ve daha geniş bir alanı kapladığı Osmanlı Dönemi’nde ekonominin kalbinin attığı yer olan Kapalıçarşı, günümüzde İstanbul’a gelen ve alışveriş yapmak isteyenlerin ilk uğrak noktasıdır. Ziyaretçi sayısı bazen günde 500 bin kişiyi dahi bulmaktadır.

Burada halıdan çantaya, tekstil ürünlerinden altın ve gümüş takılara, antikalardan çinilere ve anılarınızı sonsuza kadar yaşatacak hediyelik eşyalara kadar her şeyi bulabilirsiniz. Tüm gününüzü yalnızca gezintiye ayırsanız dahi her yerini keşfetmenin mümkün olamayacağı büyüklükteki Kapalıçarşı, İstanbul’un tamamı gibi yeniyle eskiyi, gelenekselle moderni bir arada barındırmaktadır. Bu yüzden satılan bazı ürünler Osmanlı Dönemi mirası, bazıları ise modern dünyanın getirileri olarak nitelendirilebilir. Kapalıçarşı’nın yakın çevresinde de alışveriş yapılabilecek pek çok yer vardır. Çarşı ile Nur-u Osmaniye Camisi arasında uzanan caddede başta halıcılar olmak üzere otantik malzemeler satan dükkânlar sıralanmış durumdadır.

Sultan Ahmet Camisi’nin arkasında yer alan Arasta Çarşısı’nda el yapımı hediyelikler bulabilirsiniz. Sultanahmet ve çevresi de el işi hediyelik ürünlerin dışında farklı ürünlerin tamamını bir arada görebileceğiniz bir diğer yerdir. Eski kitap meraklılarına ise Beyazıt Camisi ve Kapalı Çarşı arasında kalan Sahaflar Çarşısı’nı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz.

Nasıl Gidilir: Pazar günleri ve dini bayramlar haricinde her gün 08.30-19.00 saatleri arasında alışveriş yapabileceğiniz Kapalıçarşı, İstanbul’un Fatih İlçesi'nin Beyazıt Semti'nde. İstanbul’un merkezi bir noktasında, Süleymaniye Camisi ve Beyazıt Meydanı’na oldukça yakındır. Halk otobüsleri, metro ve tramvay ile ulaşımı mümkündür. Halk otobüslerini tercih edenler için en yakın durak Beyazıt Meydanı olmakla birlikte, tramvay ile gelenler de Eminönü’nden Kapalı Çarşı’ya ulaşabilirler