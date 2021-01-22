Kar kış salepsiz olmaz

Kimileri ufacık beyazlıkta kendini yerden yere attı; kimileri pijamalarla sokağa koştu. Fotoğraflar havada uçuştu, mutluluk hormonu salgılandı; adrenalin yükseldi. Ama heryerde durum öyle değildi. Karı bekleyip de yaşayamayanlar, karın soğuğunu yaşarken kıskançlık içinde fotoğraflara bakıp iç geçirdi.

Anadolu’da insanlar karla kardeş olmuş, birbirlerinin dilinden anlar olmuşlar.

Kar beyazıyla huzuruyla neşesiyle geldi. Gam, tasa, keder gitti. Üstelik uzmanlar da bu konuda hem fikir…

“Kar yağdığında yaşanabilecek güzellikleri kaçırmayın” diye özellikle belirtiyorlar ve şöyle devam ediyorlar: “Psikolojide beyaz rengin iç açıcı, ferahlatıcı etkisi var. Yaz aylarında yeşil ve mavinin, sonbahar mevsiminde sarının ve kışın ise beyazının kişinin ruh sağlığına olumlu etki ediyor.”

Her mevsimin kendine has rengi ve ruhu varken, bize de bu güzellikleri yaşamak ve hayatın tadını çıkarmak kalıyor.

KIŞIN OLMAZSA OLMAZI ‘SALEP’

Düşündüm, düşündüm; kış mevsiminin olmazsa olmaz içeceklerinden ‘salep’siz olmaz dedim… Şöyle içinizi ısıtan, dumanı tüten, sıcacık, bol tarçınlı, lezzetli bir fincan salep…

Ama önce gelin salep hakkında bilinmeyenlere bir göz atalım, ne dersiniz?

Türk Dil Kurumu’na göre bu içeceğin doğru yazılış ve okunuşu ‘salep’. Arapça’da sahlap dendiği için bu kelime Türkçede ‘sahlep’ şeklinde de söyleniyor.

Salep, Türkiye ve Batı Asya’da ender olarak bulunan orkidenin köklerinden elde ediliyor. Genel olarak ormanlık, makilik, çayırlık ve zeytinlik alanlarda yetişen orkide, ülkemizde Anadolu’da; Kastamonu, Silifke, Antalya, Muğla, Safranbolu ve Kahramanmaraş gibi ilerimizde yetişiyor. Türkiye’de yaklaşık 150 orkide türü bulunuyor ve bunların yüzde 30’u salep üretimi için kullanılabiliyor.

Salep sözcüğü ilk olarak 1421 yılında Yadigâr-ı İbni Şerif tarafından ‘orkide bitkisi ve kökü’nü tarif etmek için kullanılmış. Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde ‘orkide kökünden elde edilen toz ve bundan yapılan içecek’ için ‘salep’ sözcüğünü kullanıyor.

‘Kanun’ adlı eserinde saleple ilgili geniş bilgiye yer veren İbn-i Sina afrodizyak, iştah açıcı, balgam artırıcı, felç giderici, zihin açıcı olarak öneriyor. Salebe, Osmanlı sarayının ‘Halvahane’sinde her sene padişahlar için pişen macunların kaydedildiği defterde de rastlanıyor.

Sonbahar ve kış aylarında yaygın olarak tüketilen, iç ısıtıcı bir içecek olan salep, toz halinde satılıyor.

FİNCANLARI HAZIRLAYIN

Hazırsanız kışın sevdiklerinizle sohbet ederken içebileceğiniz sıcacık salep tarifi geliyor.

MALZEMELER

2,5 su bardağı süt,

2,5 tatlı kaşığı şeker,

1 silme tatlı kaşığı saf salep,

1/2 çay kaşığı tarçın,

Üzeri için istediğiniz miktarda tarçın.

NASIL YAPILIR?

Sütü bir tencere içine alın, içine salebi dökün ve eriyene kadar çırpın. Şekeri de ekledikten sonra ocağa alın. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca tarçını da ekleyip ateşten alın. Fincanlara alıp mis gibi kokan tarçınla servis yapın. Afiyet olsun…