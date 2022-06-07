Kızartmadan farklı pişirme yöntemleri

Çıtır çıtır bir kızartılmış patatesi sevmeyen var mı? Köfteden tavuğa, biberden patlıcana kızartmalar Türk mutfağında büyük bir yer kaplıyor. Hiçbir besin veya pişirme türünü tamamen hayatımızdan çıkarmaya gerek olmasa da kızartmayı azaltmak kalp ve damar sağlığı için büyük bir önem teşkil ediyor. Akşam yemeği için aklınızdaki fikri değiştirmeden ve lezzetten ödün vermeden, sadece farklı pişirme teknikleri kullanarak daha sağlıklı sofralar hazırlamak mümkün işte kızartma yemeklerine alternatif olacak 5 farklı pişirme yöntemi…
1- Sotelemek veya kavurmak
Sote, çünkü hızlı, kolay ve yemeklere birçok farklı lezzet kazandıran bir pişirme yöntemi. Hızlı bir pişirme tekniği olduğu için aslında sebzeleri pek fazla "öldürmeden" besin değerlerini korumalarını sağlar. Sotelemek, sebzeleri biraz yağ, et suyu veya su ile baharatlar gibi aromalar ekleyerek yüksek ısıda pişirmeyi tanımlar. "Sote" ve "kavurma" terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da, aslında bunlar aynı şey değildir. Kavurma işlemi çok daha yüksek bir ısıda ve çok daha hızlı gerçekleşir. Yiyecekler ayrıca yanmaması için sürekli karıştırılmalıdır. Bu yöntemlerle neredeyse her türlü sebzeyi pişirebilirsiniz. Elinizde bulunan sebzeleri sadece doğrayın ve tavaya alın; biberler, mantarlar, kabaklar… İstediğiniz sebzelere et ve tavuk gibi bir protein kaynağı ekleyerek oldukça dengeli tabaklar yaratabilirsiniz.
2- Buğulama
Buharda pişirme yönteminin genellikle özel bir ekipman gerektirdiği düşünülür daha yavan bir tada sahip yemeklerle ilişkilendirilir ancak bu durum pek de doğru değil. Aslında buğulama olarak bildiğimiz tavada pişirme yöntemi de özel buharda pişirme araçlarına benzer bir etki yaratabilir. Daha yumuşak, parlak, lezzetli bir şekilde pişen sebzeler besin değerlerini birçok pişirme yöntemine göre daha az kaybeder. Buharda pişirme veya buğulama yöntemi, brokoli gibi hassas sebzeler için ideal bir pişirme yöntemi olurken havuç gibi sote edilmeden önce yumuşatılması gereken sebzeler için de harikalar yaratabilir. Patates gibi sebzelere haşlama ve kızartma arasında bir lezzet kazandırırken hamsi gibi balıklar için de tarifler mevcuttur.
3- Izgara
Izgara yapmak kolaydır ve sonunda zengin, derin, dumanlı bir tada sahip yiyecekler elde edersiniz. Sebzeler karamelize olur, böylece tatlı ve gevrek bir tada erişirler. Izgara yapmadan önce sosla marine etmek, kızartma ile arasındaki lezzet farkının kapanmasına yardımcı olur. Açık bir alana sahip olmasanız dahi artık ocak üstü ekipmanlar veya ızgara özellikli tost makineleriyle siz de kendi yağında kavrulan tavuklar elde edebilirsiniz.
4- Fırınlamak
Fırın yemekleri hazırlaması belki de en zahmetsiz yemekleri oluşturur. Doğrayın, karıştırın, soslayın ve fırına! yemek pişirmenin en kolay yollarından biridir. Doğru şekilde sosladığını sebzeler fırında önce tüm lezzetlerini tepsiye yayar, daha sonra bu birleşmiş lezzeti tekrar kendi içinde toplar. Soğan, sarımsak, domates, brokoli, patates ve kabak gibi herhangi bir sebzeyi fırında oldukça düşük kalori ve yüksek lezzeti bir şekilde pişirmek mümkün.
5- Güveç
Tek bir pişirme yöntemiyle sınırlı kalmak zorunda olduğunuzu kim söyledi? Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan güveç, sizin için tek bir yemek anlamına gelmek zorunda değil. Benzer pişirme yöntemleriyle birçok farklı tarif yapmanız mümkün. Fırınlanmış çorbalardan her türlü et ve sebze yemeğine kadar bu yöntem, besinlerde olduğunu bilmediğiniz tatlara ulaşmanızı sağlayabilir!
Referans: “5 Alternatives to Frying Food That Taste Great!”. Şuradan alındı: https://www.onegreenplanet.org/vegan-food/alternatives-to-frying-food-that-taste-great/
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!