Kızartmadan farklı pişirme yöntemleri

Çıtır çıtır bir kızartılmış patatesi sevmeyen var mı? Köfteden tavuğa, biberden patlıcana kızartmalar Türk mutfağında büyük bir yer kaplıyor. Hiçbir besin veya pişirme türünü tamamen hayatımızdan çıkarmaya gerek olmasa da kızartmayı azaltmak kalp ve damar sağlığı için büyük bir önem teşkil ediyor. Akşam yemeği için aklınızdaki fikri değiştirmeden ve lezzetten ödün vermeden, sadece farklı pişirme teknikleri kullanarak daha sağlıklı sofralar hazırlamak mümkün işte kızartma yemeklerine alternatif olacak 5 farklı pişirme yöntemi…

1- Sotelemek veya kavurmak

Sote, çünkü hızlı, kolay ve yemeklere birçok farklı lezzet kazandıran bir pişirme yöntemi. Hızlı bir pişirme tekniği olduğu için aslında sebzeleri pek fazla "öldürmeden" besin değerlerini korumalarını sağlar. Sotelemek, sebzeleri biraz yağ, et suyu veya su ile baharatlar gibi aromalar ekleyerek yüksek ısıda pişirmeyi tanımlar. "Sote" ve "kavurma" terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da, aslında bunlar aynı şey değildir. Kavurma işlemi çok daha yüksek bir ısıda ve çok daha hızlı gerçekleşir. Yiyecekler ayrıca yanmaması için sürekli karıştırılmalıdır. Bu yöntemlerle neredeyse her türlü sebzeyi pişirebilirsiniz. Elinizde bulunan sebzeleri sadece doğrayın ve tavaya alın; biberler, mantarlar, kabaklar… İstediğiniz sebzelere et ve tavuk gibi bir protein kaynağı ekleyerek oldukça dengeli tabaklar yaratabilirsiniz.

2- Buğulama

Buharda pişirme yönteminin genellikle özel bir ekipman gerektirdiği düşünülür daha yavan bir tada sahip yemeklerle ilişkilendirilir ancak bu durum pek de doğru değil. Aslında buğulama olarak bildiğimiz tavada pişirme yöntemi de özel buharda pişirme araçlarına benzer bir etki yaratabilir. Daha yumuşak, parlak, lezzetli bir şekilde pişen sebzeler besin değerlerini birçok pişirme yöntemine göre daha az kaybeder. Buharda pişirme veya buğulama yöntemi, brokoli gibi hassas sebzeler için ideal bir pişirme yöntemi olurken havuç gibi sote edilmeden önce yumuşatılması gereken sebzeler için de harikalar yaratabilir. Patates gibi sebzelere haşlama ve kızartma arasında bir lezzet kazandırırken hamsi gibi balıklar için de tarifler mevcuttur.

3- Izgara

Izgara yapmak kolaydır ve sonunda zengin, derin, dumanlı bir tada sahip yiyecekler elde edersiniz. Sebzeler karamelize olur, böylece tatlı ve gevrek bir tada erişirler. Izgara yapmadan önce sosla marine etmek, kızartma ile arasındaki lezzet farkının kapanmasına yardımcı olur. Açık bir alana sahip olmasanız dahi artık ocak üstü ekipmanlar veya ızgara özellikli tost makineleriyle siz de kendi yağında kavrulan tavuklar elde edebilirsiniz.

4- Fırınlamak

Fırın yemekleri hazırlaması belki de en zahmetsiz yemekleri oluşturur. Doğrayın, karıştırın, soslayın ve fırına! yemek pişirmenin en kolay yollarından biridir. Doğru şekilde sosladığını sebzeler fırında önce tüm lezzetlerini tepsiye yayar, daha sonra bu birleşmiş lezzeti tekrar kendi içinde toplar. Soğan, sarımsak, domates, brokoli, patates ve kabak gibi herhangi bir sebzeyi fırında oldukça düşük kalori ve yüksek lezzeti bir şekilde pişirmek mümkün.

5- Güveç

Tek bir pişirme yöntemiyle sınırlı kalmak zorunda olduğunuzu kim söyledi? Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan güveç, sizin için tek bir yemek anlamına gelmek zorunda değil. Benzer pişirme yöntemleriyle birçok farklı tarif yapmanız mümkün. Fırınlanmış çorbalardan her türlü et ve sebze yemeğine kadar bu yöntem, besinlerde olduğunu bilmediğiniz tatlara ulaşmanızı sağlayabilir!

Referans: “5 Alternatives to Frying Food That Taste Great!”. Şuradan alındı: https://www.onegreenplanet.org/vegan-food/alternatives-to-frying-food-that-taste-great/