Okul zili çalıyor, bu besinler konsantrasyonu artırıyor!

Öğrenciler için yaz tatili bitti okul zili çaldı. Çalışanların tatilleri sona erdi, yazlıkçılar şehirlere dönmeye çoktan başladı bile... Evet bazı şeyler bitiyor, ama yeni başlangıçlar da bizi bekliyor.

Hayat sonbaharla birlikte açık alanlardan, sokaklardan, park ve bahçelerden evlere doğru akarken aman stres ve konsantrasyonumuz düşmesin! Okul hazırlıkları tam gaz sürüyor peki, mental ve fiziksel olarak okulların açılmasına bünyeler ne kadar hazır?

Hepimizin enerji seviyelerini korumaya, konsantrasyon ve hafızayı geliştirmeye ihtiyacı var. Tüm bunlara yardımcı olacak, mutfağımızı şenlendirecek, sonbaharın renklerini hayatımıza katacak, hepimizin bildiği ama zamana zaman unuttuğumuz beslenme tüyolarına tekrar bir göz atalım mı?

Kahvaltı vazgeçilmeziniz olsun

Günün en önemli öğünü kahvaltıdır çünkü uykuda geçirilen ve 8-10 saate varan açlıktan sonra, hem vücut hem de beyin büyük bir enerji ihtiyacıyla uyanır. Kahvaltı yapmadan güne başlamak ise kan şekeri düşüklüğüne sebep olabilir. Bu da özellikle konsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı, uyku hali, yorgunluk, baş ağrısı ve zihinsel performansta azalmaya sebep olur. Kahvaltının içeriğinin dengeli olmaması da aynı olumsuzlukların yaşanmasına yol açar. Yumurta, peynir, kuruyemiş, avokado, esmer ekmek, bal, zeytin içeren dengeli ve zengin bir kahvaltı yapan bir çocukla, güne sadece pastaneden aldığı sade bir poğaça ve hazır meyve suyu ile başlayan bir çocuğun zihinsel ve fiziksel performansı asla aynı olmayacaktır.

Hem ne demiş şair; “Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı.”Kahvaltının yarattığı ruhu ne de güzel anlatan Cemal Süreya’ya katılmamaksa mümkün değil…

Beyninin genç kalmasını kim istemez?

Yapılan araştırmalar, beyni desteklemenin ve genç tutmanın en iyi yolunun düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı ve dengeli beslenmek olduğunu gösteriyor. Peki bu besinler neler?

-Et, süt, yoğurt, peynir veya yumurta gibi yüksek proteinli yiyecekler,

-Ceviz, fındık, badem, antep fıstığı, kaju, kabak çekirdeği, susam ve ayçiçeği çekirdeği gibi omega-3 yağ asitleri, selenyum, çinko ve fosfor vb. kuruyemiş ve yağlı tohumlar bilişsel işlevleri geliştirir ve hafızayı canlı tutar.

Az yiyelim çok doyalım…

-Uzun süreli bir enerji kaynağına sahip olmanızı sağlayan, enerjiyi yavaş saldıkları için kan şekeri seviyenizi sabit tutmanıza yardımcı olan ve tok tutan kepekli buğday, arpa, yulaf, esmer pirinç, keten tohumu gibi tam tahıllar, konsantrasyonu artırır ve beyin gücündeki düşüşleri önler.

Çelik gibi bir bağışıklık sistemi

-Yüksek oranda su, antioksidanlar, vitaminler ve birçok mineral içeren ıspanak, roka, maydanoz, brokoli ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler,

- C vitamini içeren limon, mandalina, portakal ve kivi güçlü bir bağışıklık sistemi için gereklidir.

Yiyelim ama şişmeyelim diyenler…

Havuç, brokoli, elma, armut, ahududu ve muz gibi lif zengini meyve ve sebzeler, sindirimi yavaşlatır, yiyeceklerdeki enerjinin daha yavaş salınmasına neden olur ve böylece ani enerji değişimlerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Fil gibi bir hafıza için…

Uzun zincirli Omega-3'leri sayesinde beyin sağlığı ve konsantrasyonu için önemli yağ asitleri açısından zengin hamsi, sardalya, alabalık, uskumru ve somon gibi yağlı deniz balıkları ve deniz ürünleri, hücresel iltihabı azaltır, oksijenlenmeyi ve kan akışkanlığını iyileştirir.

Yaşlanmaya dur diyoruz

-Yaşlanmayı yavaşlatan ve öğrenmeyi geliştiren, E vitamini deposu sızma zeytinyağı, en güçlü antioksidanlardan biridir.

-Ayrıca kafein oranları oldukça yüksek olduğu için çay ve kahve ile enerjide ani değişimlere yol açacak, şeker oranı yüksek tatlı gazlı ve enerji içeceklerinden uzak durmalı.