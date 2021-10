Metabolizma ne zaman yavaşlar?

Gençken olduğu kadar hızlı bir şekilde kilo verememeye başladığınızı fark ettiğiniz yaşları hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Geçmişi şöyle bir hatırlayıp tam olarak hangi dönemde metabolizmanızın yavaşlamaya başladığını düşünüp cesaretinizi yitiriyorsanız, şunu bilin ki yapılan yeni bir araştırmaya göre muhtemelen yanılıyorsunuz. Ve bu aslında iyi bir şey.

Geçtiğimiz aylarda Science dergisinde yayınlan bir çalışmaya göre, metabolizmamızın yavaşlamaya başladığı yaş aslında bir çoğumuzun düşündüğünden çok daha geç bir döneme rastlıyor. Gelecek yıllarda formunuzu korumak için yapabilecekleriniz konusunda cesaret istiyorsanız eğer, yazımızın devamına bir göz atmalısınız.

Yapılan bu çalışma şimdiye dek metabolizma üzerinde yapılan çalışmalar içinde en kapsamlı olandı

New York Times’ta yayınlanan rapora göre, 63 eğitim kurumundan (Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Karayipler’de bulunan) 80’den fazla araştırmacı çalışma kapsamında derlenmek ve analizi edilmek üzere verilerini sundular.

Bahsi geçen veriler, 40 yıl bir süreç içinde, 8 günlük bebeklerden 95 yaşında yetişkinlere, yaklaşık 6500 kişiden toplandı.

Elde edilen bulgular, yaş ile metabolizma arasındaki ilişkiye dair inanışlarınızı tamamen değiştirebilir

Çalışmanın sonuçlarına göre, metabolizma hızımız, araştırmacıların “hayatın dört ayırıcı dönemi” olarak adlandırıldıkları kategorilerden etkileniyor.

Doğumdan 1 yaşına dek, en yüksek metabolizma hızı bebeklerde görülüyor (yetişkinlerden %50 daha hızlı)

1 yaşından sonra metabolizma, yaklaşık 20 yıllık bir süreç içinde “yavaşça" yetişkin düzeyine geriliyor.

Metabolizma “yetişkinlik boyunca (20-60 yaşlar arası) sabit kalıyor”, hamilelik de dahil.

Sonrasında ise enerji harcamamız, “daha yaşlı yetişkinlerde düşüşe geçiyor.” Bu durum yaklaşık 95 yaşına dek sürüyor. (Yani kritik organların işleyişinde yaşla birlikte bozulmalar görülüyor; kalbimiz, karaciğerimiz, beynimiz ve böbreklerimizin dinlenme metabolizma hızının %65’inden sorumlu olduğu düşünüldüğünde ciddi bir durum bu.)

Çalışma sonucunda, cinsiyet ve metabolizma arasındaki ilişkiye dair yaygın inanışlar da çürütüldü

Her ne kadar diyet uygulamaları, spor aletleri, elektronik ağırlık tartıları vs. tarafından cinsiyetimiz sürekli olarak sorgulansa da (erkeklerin kadınlardan daha fazla kalori yaktıklarına dair geleneksel bir inanış söz konusu çünkü) yapılan bu araştırma sonucunda, tüm faktörler göz önünde bulundurulduğunda iki cinsiyet arasında herhangi bir enerji tüketimi farkı olmadığı gözlendi.

Menopoz başlangıcının da bu durum üzerinde büyük bir etkisi olmadığı ortaya kondu

Ekip, kırklı yaşlarda enerji tüketiminde azalma olacağını öngörmüş olsa da (özellikle de menopoz başlangıcındaki kadınlarda) araştırmadan Evrim Antropologu Dr. Herman Pontzer’e göre böyle bir durumun söz konusu olmadığı görüldü.

Metabolizma konusunda başka etkenlerden bahsetmek mümkün

Bu çalışma sayesinde, metabolizmanızın kayda değer düzeyde yavaşladığını düşündüğünüz o anlar üzerinde biraz kafa yorabilirsiniz belki de. Kim bilir, metabolizmanızın yavaşladığını düşündüğünüz dönem belki de gününüzün üçte birini ofiste masa başında oturarak ya da önceden egzersize ayırdığınız zamanın aile, ev gibi sorumluluklarınız tarafından çalındığı bir zaman dilimine denk gelmiştir.

Referans: Eat This or Not, KRISSY GASBARRE, This Is The Exact Age Your Metabolism Starts Slowing, Says New Study https://www.eatthis.com/news-exact-age-metabolism-slows-study/