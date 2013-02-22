Metabolizmayı hızlandırmanın 12 yolu!

Metabolizma yavaş çalışıyorsa, yani alınan besinler enerjiye dönüştürülemiyorsa, kalori yakılamaz ve istenen kilo kaybı da maalesef gerçekleşemez. Metabolizmanızı iyi çalıştırmanın bazı yöntemlerini aktaracağız.
Su için
Çoğunuz diyetisyenlerin bozuk plak gibi devamlı su içmekten bahsettiğini düşünüyorsunuzdur herhalde. Ancak gerçekten de günde en az 8 bardak su tüketmelisiniz, çünkü metabolizmanın düzgün çalışması için vücut bol miktarda suya ihtiyaç duyar.
Kalsiyum seviyesine dikkat
Son obezite araştırmalarında kalsiyumun vücuda yağ yaktırma özelliğinin olduğu tespit edildi. Dolayısıyla, hızlı çalışan metabolizma için az yağlı süt, peynir, yoğurt, somon, tofu, ve yulaf ezmesi tüketmek gerek.
Düzenli yiyin
Acıkınca yemek yemelisiniz, karnınız gurulduyorsa bu vücudunuz gıdaya ihtiyaç duyuyor demektir. Yeter ki az yağlı peynir, lifli kraker, meyve, sebze, yoğurt gibi yüksek lifli, yüksek proteinli gıdalar seçin. Aç kalmak diyet çabalarınızı sabote eder.
Stresten uzak durun
Stres vücudunuzun kortizol miktarını yükseltir. Kortizol de vücudun yağ tutmasına neden olan bir hormondur. Stressiz yaşamak kolay mı diyorsanız size yoga ya da meditasyon önerebiliriz.
İyi uyuyun
Sağlıklı bir metabolizma için her gece 7-8 saat uyku çok önemlidir. Bir şeylerin eksik yapılması vücudun kalori yakma işlevini olumsuz etkiler. Aynı zamanda fazla uyumak da zararlıdır. Siz iyisi mi kararında ve aynı saatlerde uyku düzenini oturtun.
Kasları kuvvetlendirin
Kas kütleniz ne kadar fazla olursa, vücudunuzun yağ yakma kapasitesi ve yediklerinizi yakma hızı o kadar artar. Bunu sağlamak için de kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapmalısınız.
C vitamini alın
Metabolizmayı hızlandırmanın bir diğer yolu da C vitamini içeren gıdalar tüketmektir. Bu gıdalar ayrıca kolesterolü düşürür. Turunçgiller, portakal, greyfurt ve limonda bol miktarda C vitamini bulunur.
B vitaminini unutmayın
B vitamini metabolizma hızınızı arttırmak ve vücudun enerji yakımı için en gerekli vitaminlerden biridir. Karaciğer, et, balık, yumurta sarısı, süt, yağsız peynir, hububat, kuru baklagil, kuru kayısı, ıspanak, bezelyede bol miktarda bulunur.
Yeşil çay için
İçeriğinde metabolizmayı hızlandıran maddeler olduğu için yeşil çay da bu konuda oldukça faydalıdır. Araştırmalar yeşil çayın aynı zamanda yağın vücutta ve karaciğerde depolanmasını önlediğini ve vücuttaki enerji tüketimini de arttırdığını gösteriyor.
Acı biber yiyin
Acı yemeği seviyorsanız metabolizmanızı hızlandırmak için bundan faydalanabilirsiniz. Bibere acılığı veren kapsaisin adlı madde vücut ısısını bir süreliğine yükseltir ve kalori yakılmasını sağlar.
Zencefil tüketin
Son olarak, kırmızı, beyaz her tür et yemeği ve sebze yemeklerini pişirirken toz veya taze olarak kullanabileceğiniz zencefil, köklerinde bulunan maddeler sayesinde dolaşım ve sindirim sistemini uyarır. Zencefili çay olarak da tüketebilirsiniz.
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