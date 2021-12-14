Mevsiminde yemek neden önemli?

Günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle bütün meyve ve sebzeleri her mevsimde manavlarda, pazarlarda, marketlerde görür olduk. Yeni nesil artık ‘hangi sebze ve meyve hangi mevsimde yetişir’ bilemiyor…
Sebze ve meyvelerin yetiştiği aylar
Ocak: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt, kivi
Şubat: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, brokoli
Mart: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla
Nisan: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebek havucu
Mayıs: Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya
Haziran: Enginar, taze patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber
Temmuz: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun
Ağustos: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla
Eylül: Taze ceviz, taze fındık, bamya
Ekim: Armut, pırasa, karnabahar, nar
Kasım: Lahana, portakal, mandalina, ayva
Aralık: Kestane, balkabağı, yer elması, pırasa, ıspanak, şalgam
Mevsiminde sebze ve meyve tüketimi bize nasıl yararlar sağlar?
Hormon takviyesi ve kullanılan kimyasallar ilaçlar, özellikle zamansız yetiştirilen ürünlerde çok fazla uygulanıyor. Bu nedenle, artık her mevsim her şeyi bulabiliyor olsak da, meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeye çalışmalıyız. Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzelerin besin değeri daha yüksektir. Mevsimine göre tercih ettiğimiz besinler, mevsim koşullarına göre bağışıklık sistemimizi de destekler. Ayrıca daha ekonomik ve lezzetlidir. Tazesi bulunmayan zamanlarda, mevsiminde dondurulmuş veya konserve olanları tercih edilmelidir.
Mevsimi olmayan sebze ve meyveleri tüketmenin zararları nelerdir?
Gıda işleme teknikleri ve doğal tarım kaynaklarının değişmesi ekolojik tarımı, hangi sebzenin hangi sezona ait olduğunu bile unutturdu. Artık her daim her sebze meyveyi raflarda görebiliyor, bir yandan da kokusuz, tatsız yapay ürünler tüketmeye devam ediyoruz. Mevsimi dışında tüketilen meyve ve sebzelerin besin değerleri daha düşük olup, daha pahalı ve lezzetsizdir. Her mevsimde toprak, hava ve değişen iklim koşullarına göre bedenimizin farklı ihtiyaçları doğuyor. Bu nedenle doğanın bize sunduklarını zamanında tüketmemiz gerekir.
Sebze ve meyveleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Marketten veya pazardan sebze ve meyve alınırken meyvelerin iri ve gösterişli olanları değil, düzgün, çürüksüz, pörsümemiş sulu ve lezzetli olanlarını seçilmelidir. Yeşil yapraklı sebzelerin yaprağı bol ve yeşil olanları, patatesin yeşillenmemiş ve çillenmemiş olanları, yeşil fasulyenin kırıldığında gevrek ve kılçıksız olanları tercih edilmelidir.
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