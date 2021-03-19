Mutfağın gizli patronu: Renkler

Önce masamızdaki tabağın renkleri ile başlayalım…
Siz siz olun koyulan yemeğin rengi ile tabağın renginin zıt olmasına dikkat edin. Neden mi? Çünkü aynı renk olduğunda tabağa ne kadar yemek konduğunu fark edemediğinden, araştırmalar daha fazla yendiğini gösteriyor. Bence hazır renklerden girmişken, bahar temizliğine mutfaktan başlayın; tabaklarınızı renklendirin. Böylece küçük ayrıntılarla büyük kalorilerin önüne geçin.
Beyaz
Beyaz, sadeliğin, temizliğin, doğruluğun, ferahlığın, saflığın temsilcisidir... Dolayısıyla iştahı dengelemek için birebirdir. Bizi steril olmaya teşvik eder. Bu nedenle evlerde restoranlarda yoğun olarak kullanılır.
Sarı
Sarı, neşe ve keyif verir, mutluluk hormonu salgılanmasını destekler… Doğal ve samimi algısıyla iştah açar. Aynı zamanda geçiciliği simgeler; bu özellinden dolayı müşteri yoğunluğu olan fastfood restoranlarında sarı renk tercih edilir.
Turuncu
Arkadaşlık, eğlence, dinamiklik algısı oluşturan hareketli bir renktir. Sıcak ve samimi bir algı oluşturan turuncu, iştah açar. Amacınız az yemek yemekse turuncudan uzak durmanızda fayda var.
Kırmızı
Mutluluğu temsil eder, dikkat çekici renkler arasında ilk sıradadır. Dikkat dağınıklığı yaratarak daha fazla yemek yemeye de neden olur. Bu sebeplerden dolayı iştah üzerinde en fazla etki yapan rengin kırmızı olduğunu söyleyebiliriz.
Siyah
Soğuk, gizem ve hırs ile ilişkilendirilir… Mutfak ve sofra dekorasyonlarında da görmeye pek alışkın olmadığımız karanlık siyah, doyumsuzluk hissini uzaklaştırır, yeme isteğimizi azaltır.
Yeşil
Tazelik, serinlik, doğa, baharı ve canlılığı çağrıştıran yeşil, sağlıklı yaşamı çağrıştırır. Sindirim sistemine yardımcı olur, odaklanmayı arttırır. Genelde son yıllarda restoranlarda, kafelerde yiyeceklerin sağlıklı olduğu mesajını vermek amaçlı dekorlarda sıklıkla yer verilir. Aynı zamanda yeme isteğini bastırır.
Mor
Gururun, ihtişamın, asaletin, sakinliğin ve huzurun rengi… Mor rengin, iç mekan tasarımlarında sıklıkla kullanılmasının sebebi zenginlik ve yeterliliğin göstergesi olarak algılanması. İştahı dengelemek ve daha az yemek isteyenler tarafından dekorasyonda ve sunumda tercih ediliyor.
Mavi
Serinlik, sakinlik, güven ile ilişkilendirilen mavi, rahatlatıcı özelliklere sahip . Mavi renk yemek yeme isteğinizi azaltır… Kilo vermek ve besin tüketiminizi azaltmak istiyorsanız mavi tabaklarda yemek yemeği tercih edebilirsiniz.
Pembe
Sevgi, sıcaklık ve şirinliğin sembolü pembe, insan zihninde rahatlık ve sakinlik hissi uyandırır. Strese bağlı aşırı yeme problemi olan insanların, hayatlarında pembeye daha çok yer vermeleri gerekiyor.
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