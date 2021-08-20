İşte bu nefis tropik meyvenin 10 yararlı özelliğin bir araya getirdik. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta yararlarının meyvenin olgunluğuna bağlı olduğu...
10-Onkolojik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur
Muzlar, onkolojik riskleri önlemede size bir avantaj sağlayan tümör nekroz adlı bir protein faktörü ile doludur. Olgun muzlar daha da iyidir. Koyu ve benekli görünümlü muz yenmesi şiddetle tavsiye edilir.
9- Kramplar ile mücadele eder
Ayak bileği kası kramplarınız varsa, mineral eksikliğiniz var demektir. Basit çözüm - daha fazla muz yiyin. Kas kramplarını önleyen magnezyum ve potasyum bakımından zengindirler.
8-Böbrek rahatsızlıklarının giderilmesinde yardımcıdır
Muz, potasyum deposudur. Yapılan çalışmalar, düzenli muz tüketmenin böbrek taşı oluşumunu önlediğini gösteriyor. Ayrıca böbreklerde tümör olasılığını %40 azaltmaya yardımcı oluyor.
7-Sağlam bir kalp
Potasyum açısından zengin olan muz, yüksek tansiyondan muzdarip veya kardiyovasküler hastalığa eğilimli kişiler için düzenli diyette gereklidir. Günde sadece 1.3 gram muz kalp krizi riskini %26 azaltabilir.
6-Kan damarlarını temizler
Muzların kanınızdaki ve damarlarındaki kolesterolü azaltmaya yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? İçlerindeki fitosteroller bu sürece yardımcı olur. Aterosklerozu- arterlerin sertleşmesini ve daralmasını- önler.
5-Sağlıklı bir mide
Mide ülseri ve benzeri mide problemleri olan insanlar düzenli olarak muz yemelidir. Karın duvarlarını koruyan mukus salınımını artıran özel bir enzim içerir.
4- Mükemmel bir enerji kaynağı
Muz büyük bir enerji kaynağıdır. Çok kolay sindirilen vitamin ve minerallere sahip basit bir karbonhidrattır. Ayrıca hemen enerji sağlarlar.
3-Sizi mutlu eder
Eğer mutsuz hissediyorsanız bir muz yiyin. Bu meyve dopamin - mutluluk hormonu ile doldurulur. B vitamini kompleksi ile birlikte sinir sistemini olumlu yönde uyarır.
2-Diyabet desteğidir
Muz, Diabet Mellitus tip -2'den muzdarip hastalar için mükemmeldir. Sağlık durumunu büyük ölçüde iyileştiren dayanıklı tip nişasta içerirler. Yeşil muzların ortalama 12.5 gramdan daha fazla nişasta içerdiğini ve olgun olanların 5 grama kadar nişasta içereceğini unutmayın.
1- Kilo vermeye yardım eder
Bu dayanıklı nişasta, yağın vücudunuzda depolanmasını önler ve enerji tüketimini arttırır. Hızlı ve gözle görünür şekilde kilo vermek istiyorsanız, günlük muz tüketin ve egzersiz yapın. Önerilen doz günde 10 gramdır.
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