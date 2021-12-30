Nane yağı ve faydaları

Taze nanenin körpe yapraklarından hazırlandığında çok daha etkili ve faydalı olduğu bilinen bu yağ, vücudumuzda sentezleyemediğimiz ve dışarıdan almamız gereken yağ asitlerini de içeriyor

Yetiştirmesi çok büyük bir zahmet gerektirmediğinden ve oldukça uyumlu bir bitki olduğundan nane, dünyanın hemen her yerinde yetişebiliyor. Bu nedenle nane yağı da kolayca bulunabilen yağlardan biri sayılıyor.

Nane Yağının Faydaları Nelerdir?

Kas Gevşemesi Sağlar: Nane yağı çok etkili bir doğal ağrı kesici ve kas gevşeticidir. Özellikle ağrıyan sırt, ağrılı kaslar ve baş ağrısını geçirmekte yararlıdır. Yapılan bir çalışmada, topikal olarak uygulanan nane yağının fibromiyalji ve miyofasyal ağrıları geçirdiği göstermektedir. Çalışma nane yağı, okaliptüs, mentol, kapsaisin ve diğer bitkisel preparatların yararlı olabileceğini bulmuştur.

Sinus Tedavisi: Nane yağının kokusu sık sık burundan çekilerek sinüslerinizin temizlenip, boğaz yollarının rahatlamasına yardımcı olur.

Eklem Terapisi: Eklem ağrısında lavanta yağı ile karıştırılmış saf nane yağı uygulamak, kasları buz banyosu gibi soğutabilir, ancak rahatlamalarına yardımcı olabilir.

Açlık Nöbetlerini Durdurur: Nane yağı emmek açlık krizlerini engeller. Göğsünüze birkaç damla sürerek veya şişeden birkaç nefes koklayarak da durumu toparlayabilirsiniz.

Doğal Enerji Kaynağı:Suyunuza birkaç damla nane yağı ekleyin. Kronik yorgunluk sendromu olanlar için, nane yağı odaklanmayı ve konsantrasyonu artırabilir.

Şampuanınızı Ferahlatır:Normal şampuanınıza ve kreminize 2-3 damla nane yağı ekleyin, kafa deriniz hemen ferahlayacak. Güçlü bir antiseptik olduğu için, kepek ve biti temizlemeye yardımcı olabilir.

Alerjiyi Rahatlatır:Nane yağları burun kanallarındaki kasların rahatlatılmasında son derece etkilidir ve alerji mevsimi süresince toz ve polen temizlenmesine yardımcı olabilir. Karanfil yağı ve okaliptüs yağıyla birlikte alerji semptomlarını azaltabilir.

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğuna Destek Olur: Okula giderken ya da derse oturmadan önce çocuğunuzun gömleğine biraz nane yağı damlatın ya da diline veya burnunun altına bir damla sürerek konsantrasyon ve dikkatini geliştirin.

Kaşıntıyı Engeller: Lavanta yağı ile karıştırılmış nane yağı uygulamak, kaşıntı bölgesini serinletir ve yatıştırır.

Ateş Düşürücüdür: Nane yağının serinletici etkileri nedeniyle özellikle çocuklarda ateş düşürmek için mükemmel bir doğal tedavidir. Nane yağını hindistancevizi yağı ile karıştırın ve ateşli çocuğun boynuna ve ayaklarının altına sürün.

Doğal Sinek Ve Böcek Kovucudur: Tüm haşerelerden korunmanın yollarından biri de nane yağı kullanmaktır.

Cilt Sağlığı: Nane yağı deri iltihapları üzerinde sakinleştirici etkiye sahiptir. Nane yağını güzel bir serinleme hissi için dudak balsamı ve vücut losyonu ile karıştırabilirsiniz.

Baş ağrısını Azaltır: Nane yağı dolaşımı iyileştirme, bağırsak sağlığını düzenleme ve gergin kasları rahatlatma becerisine sahiptir. Gerginliği azaltırken mevcut baş ağrısına da iyi gelir.

Saç Tedavisi: Nane yağı birçok kaliteli saç bakımı ürününde kullanılır, çünkü hasar görmüş saçları doğal olarak tedavi eder ve besler. Mevcut şampuanınıza biraz nane yağı ekleyin veya saç dökülmesini ve inceltmeyi durdurmanıza yardımcı olabilecek kendi ev yapımı biberiye nane şampuanınızı yapın.

Sivilce Tedavisi: Tıbbi araştırmalara göre, anti-mikrobik özellikler sayesinde önemli bir yüz bakımı maddesidir; doğal olarak sivilce tedavisinde de yardımcı olan mükemmel bir bileşendir.

Güneş Yanığını Rahatlatır: Nane yağı yanık cildi nemlendirir ve güneş yanığından gelen acıyı rahatlatabilir. Nane yağını biraz hindistancevizi yağı ile karıştırabilir ve doğrudan etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz.

IBS Tedavisi:Kapsül biçiminde alınan nane yağının doğal olarak IBS’yi (irritabl bağırsak sendromu) tedavi etmede etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Şişkinlik Ve Hazımsızlığı Rahatlatır: Nane yağı kolonun spazmlarını azaltmak için kullanılan ilaçlara karşı doğal bir alternatiftir. Bağırsağınızın kaslarını rahatlatır, bu da şişkinlik ve gazı azaltabilir. Yemek öncesi nane çayı içmek veya suya 1 damla nane yağı ilave etmek yeterlidir.

Nefes Tazeler: 1000 yıldan fazla bir süredir kullanılan nane yağı harika bir nefes açıcıdır. Nane yağı ile nefesiniz her zaman taze ve bakterilerden uzak.

Mide Bulantısını Azaltır: Tıbbi bir araştırmada nane yağının, kemoterapi ile ortaya çıkan bulantıları standart tıbbi tedavilere göre daha iyi yatıştırdığı ortaya çıkmıştır. Suya bir damla nane nemi yağı ilave etmek ya da kulağınızın arkasına 1-2 damla sürmek mide bulantısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Solunuma Faydası Vardır: Nane yağı, solunum yollarını açma ve bir dekonjestan olma kabiliyetine sahiptir. Astım ve bronşit semptomlarını azaltmaya yardımcı olması için sıcak suya nane yağını ekleyin.

Kolik: Tıbbi araştırmalar nane yağının bebeklerde kolik tedavisinde etkili olduğunu keşfetti. Nane yağı kolikteki tetikleyicileri sakinleştirir.

Diş Çıkarma Rahatsızlıklarını Geçirir: Nane yağı, bebeklerdeki diş çıkarmayla ilgili ağrıyı ve sızlamayı hafifletmek için mükemmel doğal bir çare. Nane nemi yağı ile hindistancevizi yağı 1: 1 oranında karıştırın ve diş çıkacak dişetine sürtün.

Hormonları Dengeleyin Ve PCOS Semptomlarını Hafifletin:Nane yağı, hormon dengeleyici etkilere sahiptir ve polikistik yumurtalık sendromu için terapötik sakinleştirici olabilir.

Kanser Tedavisi: Klinik araştırmalar nane yağının, prostat kanseri büyümesini engelleyen bileşik mentol içerdiğini gösteriyor. Ayrıca araştırmalar, nane yağının radyasyona bağlı DNA hasarına ve hücre ölümüne karşı koruyuculuğunu da tespit etti.

Zihinsel odaklamayı iyileştirir

Solunum borusunu temizler

Nane Yağı Nasıl Kullanılır?

Akne tedavisi, cildin nemlenmesini sağlama gibi durumlarda nane yağını cilde doğrudan uygulayabilir ya da farklı yağlarla bir araya getirerek ondan destek alabilirsiniz.

Örneğin güneş yanıkları için nane yağını kullanmak istiyorsanız bir ölçek Hindistan cevizi yağı ile bir ölçek nane yağını karıştırıp kullanabilirsiniz. Böylece yanıklarınız ferahlayacak ve iyileşme süreci hızlanacaktır.

Eğer saçlarınızdaki kepeklerden kurtulmak istiyorsanız kullandığınız şampuanın içine nane yağı damlatmanız yeterli olacaktır.

Nane yağını harici olarak değil de doğrudan ağız yoluyla tüketmek isterseniz bir su bardağı suya bir-iki damla nane yağı damlatarak onu değerlendirebilirsiniz. Nane yağını bu şekilde kullanırsanız ağız kokularından hazımsızlıktan ve bulantılardan kurtulmanız kolaylaşacaktır. Bazı durumlarda bulantılar için sadece nane yağının kokusundan da destek almanız işe yarayacaktır, aklınızda bulunsun.

Eğer nefes alma sıkıntıları çekiyor, sinüslerinizde bir tıkanma hissediyor ya da burun tıkanıklığı sorunu yaşıyorsanız büyükçe bir kasenin içine kaynar su ekleyip içine 5-10 damla kadar nane yağı damlatabilir, o sudan yükselen buharla burnunuza buhar banyosu yaparak tıkanıklıklardan kurtulabilirsiniz. Bu uygulama, horlama sorunu olanlara da iyi geliyor, bizden söylemesi.

Baş ya da kas ağrılarından kurtulmak içinse nane yağını sürüp masaj yaparak yaydırmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz bu masaj sırasında burun deliklerinizin etrafına da birkaç damla nane yağı sürerek süreci hızlandırabilirsiniz.

Son olarak, dudak çatlaklarından kurtulmak ya da dudaklarını daha dolgun göstermek isteyenlerin de birkaç damla nane yağını doğruca dudaklarına sürmeleri gerektiğini söyleyelim. Yanız hemen uyaralım, bu uygulama hafif bir yanma hissine neden olabilir ve dudakları dolgunlaştırma özelliği birkaç saat içinde geçebilir.