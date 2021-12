Nar meyvesi, ferahlatıcı, tatlı ve biraz acı tada sahiptir. Sadece nar çayı olarak tüketildiğinde nar meyvesine oranla biraz tatsız olmuş olmasına rağmen sağlık açısından oldukça etkili ve büyük faydalara sahiptir. Çayın ana maddesi olmuş olan nar meyvesi tüm Asya, Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesinde ki nar ağaçlarında, ayrıca Kaliforniya, Arizona ve tropikal Afrika bölgelerinde de yetişmektedir. Kuzey yarımkürede, nar ağaçları Eylül-Şubat ayı arası hasat edilirken, Güney Yarımkürede, Mart-Mayıs aylarında toplanmaktadır. Nar meyvesi içerisinde C vitamini, B5 vitamini, potasyum, doğal fenoller ve polifenollere sahiptir. Bu sebeple nar meyvesini tüketmek oldukça faydalı ve sağlıklıdır. Nar çayını tüketmenin pek çok faydası vardır bu faydalardan bazıları, güçlü bir bağışıklık sistemi, gelişmiş dolaşım sistemi, genç bir görünüm, birçok hastalığa karşı korunma, stres ve anksiyete azaltma olarak sıralanabilmektedir. Nar çayının stresli ve gergin kişiler için sakinleştirici bir etkisi bulunmaktadır. Ekstra olarak bu faydalı çayın hiç de fena olmayan hatta oldukça lezzeti bir tadı vardır.

Nar Çayının Faydaları Nelerdir?

Güçlü Bir Antioksidandır: Nar tanelerinin güçlü antioksidan nitelikleri barındırdığı iyi bilinmektedir. Antioksidanlar serbest radikallerin sağlıklı hücrelere saldırarak vücuda zarar vermesini istinasız bir şekilde engellediği düşünülmektedir. Serbest radikallerin sebep olmuş olduğu hücre hasarı, göz problemleri ve hastalıkları, maküler dejenerasyon, ayrıca birçok kanser türü, Alzheimer hastalığı, arterit, kardiyovasküler hastalıklar, bağışıklık sisteminde zayıflama ve tromboz gibi sağlık sorunları gibi pek çok açıdan geniş bir fayda alanına sahiptir.

Cildi Korumaya Yardımcı Olur: Diğer bir yandan, serbest radikallerin cildin erken yaşlanması ile bağlantılı olması bulunmuştur. Bu sebep ile nar ve narçiçeği çayının içerdiği antioksidanlar kırışıklıklar, ince çizgiler gibi yaşlanan cildin bir diğer belirtileriyle mücadele etmiş olduğuna inanılmaktadır.

Kanser Riskini Azaltmaktadır: Nar meyvesindeki polifenoller serbest radikallere karşı yüksek bir konsantrasyonuna sahiptir. Bu konsantrasyonu nar dışında kırmızı şarap, yeşil çay ve yaban mersini sağlayabilmektedir. Bu özellik nar meyvesini, kanser hastalığı için oldukça etkili bir önlem ve tedavi yöntemi haline getirmektedir. Nar çayının ise LDL ya da kötü kolesterol olmuş olarak bilinen kolesterolü düşürdüğü ve iyi geldiği bilinmektedir. Bu durum ateroskleroz, koroner kalp hastalığı, HIV, hiperkolesterolemi, hiperlipidemi, hipertansiyon gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Nar çayı aynı zamanda hormona bağlı olmuş olarak oluşan göğüs kanseri riskini de büyük ölçüde önleyerek azaltmaktadır.

Osteoartrit (Kıkırdak Dokusunda Bozulma) Rahatsızlığını Önlemeye Yardımcı Olur: Nar çayının sahip olmuş olduğu içerisinde ki flavanollerin kıkırdak hasarını engellemek de etkili olabileceği ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Aslında, bir çalışmada nar özünün kıkırdağa zarar veren enzimi bloke ettiği de ortaya çıkmıştır.

Anti-İnflamatuar Özelliğe Sahiptir: Nar çayı içerisinde barındırdığı anti-inflamatuar özelliklere sahip olmuş olduğu için vücuttaki iltihap sebebi ile oluşan şişliğe büyük ölçüde iyi gelmektedir. Ayrıca, osteoartrit tedavisine yardımcı olmuş olan aynı flavanoller burkulma ve incinmeler için de umut verici bir şekilde tedavi uygulanmasına destek olmakta ve kullanılmaktadır.

Kalp Sağlığını Desteklemektedir: Nar oldukça faydalı ve sağlıklı bir meyvedir aynı zamanda nar kalp sağlığı için de oldukça iyidir. Günlük olarak nar suyu ve nar çayı içmenin bir günlük aspirin tüketimi ile aynı etkiyi gösterdiğini belirtilmektedir. Nar çayının içeriği kan trombositlerinin birbirine yapışmasını önlemekte olduğu bildirilmiştir. Amerika’da yayınlanmış olan bir dergiye göre, nar suyu ya da nar çayını günlük bir miktar doz almak kalp hastalığı olmuş olan insanların kalbindeki oksijen miktarını artırdığı böylece kalp hastalıklarına iyi geldiği vurgulanmıştır.

Ateroskleroz (Atardamar Hastalığı) Riskini Azaltmaktadır: Yapılmış olan bazı araştırmalar nar çiçekleri ile yapılmış olan çayının arter tıkanmasını önlemek etkili olmuş olduğu ortaya çıkmıştır. Kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu etkilere sahip olması sebebi ile nar çayı oluşabilecek kan ve damar hasarı riskini en aza indirmektedir.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Kilo vermek isteyen kişilerin kullandığı yöntemlerden birisi de nar çayıdır. Bu çat kaybına büyük oranda destek olan yeşil çay gibi nar taneleri ile kilo kaybını gerçekleştirmek için gerekli olmakta olan bazı etken maddeleri içermektedir. Bu sebep ile vücuttaki aşırı yağın yakılmasına yardımcı olabileceğiyle ilgili etkili sonuçlar elde edilmiştir.

Vitamin Deposudur: Nar akşam yemeklerinden sonra ya da ara öğünlerde meyve olarak da çay olarak da tüketilebilecek vitamin açısından zengin bir besindir. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı vücudunuzun güçlendirmek amacı için C vitamini açısından zengin olan nar meyvesi sık sık tüketebilir. Günlük C vitamini ihtiyacını yaklaşık olarak 1 nar karşılayabilmektedir. Hatta çoğu zaman büyük olmuş olduğu için bir narın yarısı bile karşılayabilmektedir. Aynı zamanda nar içerisinde bol miktarda, manganez, demir, kalsiyum, E vitamini, K vitamini, tiamin, riboflavin, Vitamin B6 vitamini, folik asit, fosfor, çinko, bakır içermektedir. Bu sebep ile kış aylarında nar çayı içmek narın bu vitamin ve faydalarından yararlanmak için oldukça etkili ve iyi bir yöntemdir. Bulundurduğu yüksek C vitamini oranı bağışıklık sistemini de büyük ölçüde güçlendirecektir.

Karaciğer, böbrekler, eklem ve gözlerde oluşan iltihaplanmayı azaltır

Mide-bağırsak sistemini olumlu etkiler

İshali durdurur

Bağışıklığı güçlendirir

Hormon dengesini normalleştirir

Stresi giderir

Uykusuzluğa iyi gelir

Sorunlu ciltleri temizler

Saçları içten besler

Radyonüklidlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur

Hafif idrar söktürücü etkiye sahiptir

Safra söktürür

Yaşlanmayı yavaşlatır

Hafızayı kuvvetlendirir

Gözleri kuvvetlendirir

Toksin ve zehri vücuttan atar

Kilo vermeye yardımcı olur

Hemoglobin düzeylerini artırır

Nar Çayı Nasıl Hazırlanır?

Nar Çayının birkaç tarifi vardır.

Nar çayının hazırlanışı: ½ bardak nar tanesi, 1 su bardağı şeker. Nar tanelerini düzgünce ezin. Üzerine şekeri dökün ve bir kaşık yardımıyla karıştırın. Bir kavanoza karışımı aktarın. (Buzdolabına koyun daha sonra çayı hazırlamak için kullanın) Bir fincanın içine nar karışımından 1/4 fincan ekleyin. Sıcak suyu üstüne dökün, demleyin ve keyfini çıkarın.

Nar Suyundan Hazırlanan Nar Çayı Tarifi: Bu çayı taze sıkılmış nar suyundan hazırlamanız daha sağlıklı olur. Eşit miktarda siyah, beyaz, yeşil ya da sevdiğiniz herhangi bir bitki çayı ile nar suyunu karıştırın. Çayın şifalı özelliklerini artırmak için içine bal koya bilirsiniz.

Nar Çekirdeği Çayının Tarifi: 1 yemek kaşığı kurutulmuş nar çekirdeğinin üzerine bir su bardağı henüz kaynamış su koyun ve yarım saat demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra çayı süzün. Çayı zevkinize göre şeker veya bal ile tatlandıra bilirsiniz.

Nar Çiçeği Çayının Tarifi: 1 yemek kaşığı taze veya kurutulmuş nar çiçeğiniz üzerine 1 su bardağı henüz kaynamış su koyun ve 20-30 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra çayı süzün. Arzuya göre içine nane, limon, bal veya şeker koyabilirsiniz. Nar kabuğu ve nar yaprağı çayı da aynı tarifle hazırlanır.