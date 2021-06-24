Ömür Akkor’dan Türkiye Gastronomi Atlası

Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor’un Türkiye’yi karış karış gezdiği, 25 yılda 350 bin km yol yaparak oluşturduğu gezi rotalarını ve lezzet noktalarını, harita ve çizimleriyle anlattığı “Türkiye Gastronomi Atlası” Ketebe Yayınları’ndan seyahatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeni lezzet durakları keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını büyük bir yolculuğa çıkaracak kitabın yanında, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da veriliyor. Seyahate çıkacakların kolaylıkla yanlarına alabilecekleri haritalar Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor.

Şef Ömür Akkor 25 yıl gezdi, 350 bin km yol yaptı

İlk seyahatinin üzerinden 25 yıl geçen Ömür Akkor, tanıtım toplantısında “25 yıldan bu yana il il dolaştığım Anadolu’nun her noktası ayrı bir keşifti benim için. Bu kitapta göreceğiniz çizimlerin ve mutfakların bendeki anıları unutulmaz. Bir şehre giderken nerede ne yenir, neresi görülmelidir, o ilin en lezzetli yemeği nedir bu kitapta çizimlerimle aktarmaya çalıştım. Tatile çıkacaklara, keşfetmeyi ve iyi yemek yemeyi sevenlere bir rehber olmasını arzuladığım Türkiye Gastronomi Atlası aynı zamanda Anadolu’nun kültür yelpazesini de bize gösteriyor” dedi.

“Anadolu’nun eşsiz yemeklerini tarihe not düşmek istedim”

Ömür Akkor yıllar süren seyahatleri sonucunda keşfettiği lezzetlerin yanı sıra kendisi tarafından reçetelendirilen yemeklerin hikayeleri hakkında toplantıya katılan konuklarına bilgi verdi. Yemek medeniyetinin başkentinin Anadolu olduğunu belirten Ömür Akkor az bilinen ya da unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini Türkiye’nin Gastronomi Atlası kitabında toplayarak tarihe not düşmek istediğini ifade etti.

Şef Ömür Akkor kimdir?

Uludağ Üniversitesi “İktisat Bölümü” mezunudur. Halen ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi “Kültürel Miras ve Turizm” bölümüne devam etmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde “Anadolu Mutfak Tarihi”, “Osmanlı Mutfağı” ve “Türk Mutfağı” dersleri vermiştir. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir. Son 25 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 350.000 km” projesini tamamlamıştır. Proje “Türk mutfağı için 500.000 km” olarak devam etmektedir. Bu seyahatler sonucunda yazdığı "Ömür Akkor ile Komili Lezzet Seyahatnamesi”nin ilk cildi 2016 yılında yayınlanmış olup ikinci cildi 2018 de 3. cildi de 2020 yılında yayınlanmıştır. Türk Mutfak kültürü üzerine yazdığı 28 adet yemek kültürü kitabının yanı sırada görme engelliler için hazırladığı 3 adet yemek kitabı bulunmaktadır. 2013, 2014 ve 2016 da yazdığı kitaplar yemek kitapların Nobel’i sayılan GourmandCookbookAwards tarafından dalında dünyanın en iyisi seçilmiştir.