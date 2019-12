Palandöken'de yapay buz parkuru

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin ve Yıldırım Beyazıt Öztürk ile bir grup dağcı, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, kayak merkezinin güney pistinin alt noktasına yapay buz parkı hazırlanması için girişimde bulundu.

Yakındaki dereden 600 metre uzunluğunda boru hattı ile su çekilen ve bahçe sulama sisteminin kullanıldığı buz parkında, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından kısa sürede buz kütleleri oluştu.

Dünyaca ünlü dağcı Tunç Fındık'ın da aralarında bulunduğu profesyonel dağcıların deneme tırmanışı yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması nedeniyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Buz parkı, yıl boyunca Palandöken'e gelen turistlere kayak yapma keyfinin yanında buz tırmanışı imkanı da sağlayacak.

Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tekin, buz parkının aralık ayının ilk haftasından itibaren tırmanışa hazır olduğunu ve parkurun uzun tırmanış sezonu sunduğunu söyledi.

Bir yanda kayak diğer tarafta buz tırmanışı keyfi

Parkurda nisana kadar tırmanış yapılabileceğini ifade eden Tekin, "Buz parkı, eğitim ve tırmanış amacıyla verimli şekilde kullanılabilir. Diğer buz tırmanışı alanlarının olduğu yerlere nazaran Palandöken'deki buz parkuruna çok rahat ulaşılabiliyor. Kayak pistinin hemen yanında olduğu için insanlar kayak yapmanın yanı sıra buza tırmanabilir." dedi.

Tekin, Palandöken'deki buz parkını gelecekte daha da büyütüp, açacakları etaplarla Türkiye'nin buz merkezi yapacaklarını aktardı.

Dağcı Tunç Fındık ise Türkiye'de şu an kullanılabilir, insan eliyle oluşmuş ve buz tırmanışı sporu yapılabilecek tek yerin Palandöken'de olduğunu anlattı.

Parkurun tırmanışa uygun olduğunu dile getiren Fındık, "Burası Türk dağcılığı ve tırmanış sporu için bir atraksiyon merkezi olacak. Buz tırmanışı yapılabilen yerler Avrupa'da çoktur ancak yapay buz daha farklıdır. Yapay parkur, farklı zorluk parkurlarının üretilmesi, hiç bilmeyen insanlara eğitim verilmesi ve insanların gelip antrenman yapması için önemli." ifadelerini kullandı.

Ünlü dağcı Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı

Dünyaca ünlü dağcı Tunç Fındık, Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki yap yapay buz parkına tırmandı. Dağcılık ve tırmanışın tehlikeli sporlar olduğuna dikkati çeken Fındık, "Dağlarda objektif riskler dediğimiz riskler her zaman devam eder. Kötü havası, sisi, fırtınası, tipisi, buzul çatlakları her tür tehlike vardır. Sizin bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor" dedi.

Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan suni buz dağı görenleri hayran bırakıyor. Dağcıların önlem alıp tırmanış yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması açısından Türkiye´de ilk olma özelliği taşıyor. Ekim ortaları itibariyle beton bloğun üzerine su taşınarak yapay buz parkının hazır hale getirildiğini söyleyen Dadak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "10 günlük bir sürede su tesisatını çektik. Ekim ayının sonunda da buzlar oluşmaya başladı. 1 hafta gibi kısa bir sürede tırmanışa hazır hale geldi. Avrupa'da da Kasım sonunda hazır olan bir buz parkı yok. Palandöken ve Erzurum'un soğuk olması çok büyük avantaj. Aralık'tan Nisan ayının ilk haftasına kadar sürecek, uzun bir buz tırmanış periyodu eğitim için bulunmaz bir imkan. Ulaşım çok rahat."

Mustafa Tekin sözlerine şöyle devam etti: "Palandöken'de bir taraf kayak pisti hemen yan tarafımızda insanlar buza tırmanıyor. Buz tırmanışı Türkiye'de yeni bir branş, bu işin gelişimine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından bu sene itibariyle buz tırmanış eğitimleri, Türkiye şampiyonası ve buz tırmanış hakemliği kursu burada yapılacak. Buz parkını belediyemizin desteğiyle daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Palandöken'i buzla da anılan bir statüye taşımak istiyoruz. Bu branşın gelişimi bizim için çok önemli. Türkiye'de yapay buz parkı olarak kayak merkezinde için olması özelliği ile de ilk" diye konuştu.

Yapay buz duvarına tırmanış gerçekleştiren dünyaca ünlü dağcı Tunç Fındık ise bu tarihte buzun oluşmasının sevindirici olmasını bildirdi. Fındık, "Erzurum'un ortasında buz tırmanışı yapıyoruz. Bu tarih buza tırmanmak için çok erken bir tarih. Doğal şelalelerin hiçbiri henüz donmuş değil. Donduklarında da dağların ortasında oldukları için çok uzun yollar aşmak gerekiyor. Meşakkatli bir iştir buz rotasının tabanına gitmek. Dağların yüksek ortamında yapılan bu vahşi tırmanış türünü hem antrenman, hem tırmanış yapmak için buraya taşınabilmesi muhteşem bir şey" dedi.

Tırmanış yapacaklara da tavsiyelerde bulunan Fındık şunlara dikkat edilmesini söyledi:

"Dağcılık ve tırmanış tehlikeli sporlar. Biz olsak da olmasak da dağlarda objektif riskler dediğimiz riskler her zaman devam eder. Kötü havası, sisi, fırtınası, tipisi, buzul çatlakları her tür tehlike vardır. Sizin bunlara hazırlıklı olmanız, kendinizi bilgiyle donatmanız, tecrübe kazanmanız gerekiyor. Bilen insanlardan eğitim alın. Onlarla dağa giderek kendinizi adım adım geliştirin. Dağcılık riskli bir spordur, bir spordan öte yaşam biçimidir. Bütün hayatınızla katılmanız gerekir. Her hava koşulunda tırmanış yapılabilir. Yeterince donanımınız, yeterince bilginiz varsa ama tabi ki en sağlamı kötü hava koşullarını doğru değerlendirmektir."