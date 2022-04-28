Kanser hastalığı çok uzun yıllardan bu yana tıp dünyasının konusu olmakla birlikte kişiler de bu hastalığın tedavisi sırasında tüketebilecekleri doğal besinleri araştırmaktadır. Çok eski zamanlardan bu yana kullanılan, günümüzde ise popülerliği artarak devam eden propolisin içeriğindeki bileşenlerin de kansere iyi geldiği uzmanlar tarafından aktarılmaya devam etmektedir. İbni Sina’nın reçetelerinde dahi izlerine rastlanan propolisin kansere olan etkilerini ve faydaları sizler için bir araya getirdik. İşte propolis kansere iyi gelir mi sorusunun cevapları.
Propolis Kansere Faydaları
Propolis kansere etkisi kişiler tarafından merak edilen konulardan biridir. Tüketim miktarı ve süresinin kontrollü olması gereken ve farklı yaş grubunda farklı ölçeklerle kullanılan propolisin kansere olan faydaları ise şu şekildedir:
Propolisin içeriğinde etanol ekstraktı yer alır. Bu bileşen var olan sağlıklı hücrelere zarar vermeyen bir bileşen iken kanserli hücrelerin üzerinde yok edici bir etkiye sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmalarda da özellikle Anadolu propolisinin kanserli hücrelerin daha fazla çoğalmasında önleyici bir rolü olduğu görülmüştür.
Propolis Hangi Kansere İyi Gelir?
Propolisin pek çok kanser türü üzerinde olumlu etkisi olduğu yapılan çalışmalar sonucunda izlenmiştir. Yapılan çalışmalarla propolisin baş ve boyun kanseri, beyin kanseri, karaciğer kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, pankreas kanseri, kan kanseri, kolon kanseri, meme kanserinin tedavisinde etkili olduğu görülmüştür. Erken yaşta propolis kullanımının ise bu kanserli hücrelerin oluşmasını da engellendiği bilinmektedir.
Propolis Kanseri Tetikler Mi?
Propolisin kansere olan olumlu etkilerinin yanı sıra kanseri tetiklediği yönünde de açıklamalar bulunmaktadır. Bu yüzden kişiler bu doğal arı besinin kullanmadan önce detaylı bir araştırma ihtiyacına girer. Bazı çalışmalarda propolisin kanser üzerinde engelleyici bir özelliği olmadığı belirtilirken aynı zamanda kalp kası hücrelerine zarar verdiği ifade edilmektedir. Bu yüzden kanser hastası olan ve tedavisi devam eden kişilerin doktorların başvurmadan propolis tüketimini gerçekleştirmeleri önerilir.
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