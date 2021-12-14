Rudolf van Nunen Sans Restaurant’ta

Hollanda’nin Brabant bölgesinde akademisyen bir ailenin çocugu olarak dünyaya gelen Rudolf van Nunen'ın mutfak yolculuğu 14 yaşında Hollanda’da başladı. Eindhoven Teknik Turizm Okulunda 6 sene aşçılık eğitimi alırken bir yandan da tatil ve boş zamanlarında Fransa ve İspanya'daki bağlarda, şaraphanelerde çalışarak şarap damağını ve bilgisini geliştirdi. Bu merak ona Türkiye ve Dünyada bir çok başarılı şarabın yaratıcı ekibinde olma fırsatı verdi.
Chicago’da çalıştığı sürelerde Kendall Collage ve Elgin Community Collage’da onur üyesi olarak gençler yetiştirdi. Yine USA’da görev yaptığı sürede Detroit Institute’de yöneticilik eğitimi aldı. Japonya milli takımını olimpiyatlara hazırladığı için Altin madalya aldi.
Ülkemize ilk kez 25 sene once geldi; Swissotel, Ciragan Palace, The Marmara Otellerinde baş aşçılık yapmasının yanısıra, üniversitelerin gastronomi bölümlerine danışmanlık yaptı. Bocus d’Or Turkiye Akademisinin kuruluşundan itibaren Milli Takim Antrenörlüğü, Bocus d’Or Türkiye Akademi Başkanlığı yaparak yetenekli Türk aşçılarının gelişimine katkida bulundu. Van Nunen İstanbul gastronomi dünyasına yeni sene ile birlikte Sans Restaurant’da "merhaba" demeye hazirlanıyor.
Bu zamana kadar yer aldığı başlıca görevler,
- Amway Grand Plaza/ Grand Rapids Michigan Usa- Executive Chef of Signus Restaurant | Ilk Ivy ödülü
- Wyndham Paradise Valley Resort/ Scottsdale Arizona Usa - Executive Sous Chef
- Swissotel /Chicago Usa- Opening Executive Chef
- Intercontinental and Forum Hotel / Chicago Usa -Executive Chef
- Swissotel Bangkok Thailand -Executive Chef
- Swissotel Bosphorus, Istanbul Turkey-Executive Chef
- Interni Restaurant Group, Greece Athens and Mykonos - Executive Chef - Atina Olimpiyatlari Mutfak Yönetimi ile Scuffi ödülüne layık görüldü.
- Kempinski Hotel Corvinus / Budapest Hungary -Executive Chef
- Ciragan Palace Kempinski , İstanbul Turkey - Executive Chef
- Miele Culinary Institute, Vianen Netherlands - Culinary Director
- The Marmara Hotels Turkey - Corporate Executive Chef
- Rudolf Restaurant, Istanbul Turkey, Executive Chef - Time Out Magazine En İyi şef Ödülü
Van Nunen’e hoşgeldin diyor, ülkemize yetenekli genç şefler kazandırmaya devam etmesini diliyoruz.
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