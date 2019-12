Ruslar Türk yemeklerini çok seviyorlar

Rus şef Vorontsova Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor; "Türkiye'nin mutfak kültürü çok zengin. Ruslar Türk yemeklerini çok seviyorlar. Et seven de sebze seven de kendisi için yüzlerce farklı seçenek bulabiliyor" dedi.