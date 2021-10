Parlak bukleler ve sapasağlam tırnaklar için bir profesyonele başvurmaya, tonlarca da para harcamaya hiç gerek yok aslında. Hem saçların hem de tırnakların kalınlığı ve gücü genellikle kalıtsal olsa da beslenme şekliniz, parmaklarınız ve saçlarınız üzerinde pahalı bir spa tedavisi kadar etkili olabilir.

Yapılan sayısız araştırma belirli besin türlerinin parlak saçlara ve sert tırnaklara sahip olabilmemize yardımcı olduğunu gösteriyor; aynı şekilde bazı vitamin ve besleyici maddenin eksikliği kötü haberleri beraberinde getiriyor.

Saçlarınızın ve tırnaklarınızın sağlıklı kalabilmesi için uzmanlar tarafından önerilen 17 besin türünü beslenme düzeninizden eksik etmeyin.

Mandalina

Bu minik vitamin bombası, yapısındaki C vitamini içeriğiyle saçlarınızın uzamasına ve güçlü kalmasına yardımcı olur. C vitamini saçların uzaması ve gelişmesi için elzemdir; ancak vücut tarafından üretilemediği için mandalina gibi C vitamini deposu gıdalardan tüketmek, sağlıklı saçlar için atılması gereken ilk adımlardandır.

Mantar

Mantarlar, saçlarımızı güçlendiren ve parlaklaştıran D vitamini açısından zengin kaynaklardır. Stem Cells Translational Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, D vitamini, içlerinden yeni saç telleri çıkan saç foliküllerinin gelişimine yardımcı oluyor. Dolayısıyla yeterli D vitamini takviyesi yapmak, saç kalınlığının artmasını ve yaşlandıkça kaybedilen saç miktarının azalmasını sağlıyor.



Yağlı balık türleri

D vitamini almanın garantili yolu, somon, uskumru ve ton balığı gibi yağlı balık türlerinden tüketmek, yapılarındaki omega-3 yağ asitleri de cabası. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology dergisinde yayınlanan bir çalışmada bahsedildiği üzere, D vitamini, faal olmayan saç foliküllerinin uyarılmalarını da sağlıyor. Bir başka deyişle, bu vitaminin saç incelmesini ve hatta potansiyel kellik sorunlarının önüne geçilmesini sağladığına dair kanıtlar var.

Ispanak

Bazı durumlarda, özellikle de kadınlar söz konusu olduğunda mineral eksikliği saç dökülmesinin sebebi olabiliyor. “Diyetinizde yokluğu saç dökülmesine neden olabilecek hiçbir yetersizliğin olmaması önemli,” diyor dermatolog Carolyn Jacob. Herhangi bir yetersizlik çekmediğinizi görmek adına protein düzeyinize ve demir, D vitamini gibi birkaç besleyici maddenin ölçümlerini sık sık kontrol edin.

Ispanak demir deposudur ve saçlar için doğal bir bakım maddesi görevi yapan sebum bileşeninden içerir. Ayrıca ıspanakta bolca omega-3 asitleri, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve demir bulunur. Tüm bu maddeler birleştiğinde, göz alan, parlak ve en önemlisi dökülmeyen saçlara sahip olabilirsiniz.

Ay çekirdeği

Ay çekirdeğinde bolca buluna B5 vitamini, saç derinize giden kan akışının rahatlamasına yardımcı olarak saçlarınızın uzamasını sağlar. Clinical and Experimental Dermatology dergisinde yayınlanan bir rapora göre, B5 vitamini yetersizliği, saç dökülmesi ile ilişkilendirilen faktörler arasında. Yaklaşık 30 gr. ay çekirdeği ile günlük B5 vitamini ihtiyacınızın %20’sini karşılayabilirsiniz.

Ceviz

Dermatology Practical & Conceptual dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, doymamış yağ asitleri olan linoleik asit ve alfa-linoleik asit yetersizliği, saç ve kaş dökülmesi, saçlarda zayıflama gibi etkileri beraberinde getirebiliyor. Saçlarınızın bu şekilde hasar görmesini istemiyorsanız eğer, linolenik ve alfa-linolenik asitlerden içeren ceviz gibi gıdalardan bol bol tüketmelisiniz.



Pancar

Yakut rengindeki bu muhteşem sebze, nitrat olarak bilinen doğal kimyasallar bakımından oldukça zengindir. Bu kimyasallar, vücutta parçalandıktan sonra kan dolaşımının rahatlatarak saç foleküllerinize bolca oksijen ve besleyici maddenin taşınmasına aracılık ederler.

Yabanmersini

Oksidatif stres, saç dökülmesi ve sağlıksız saç derisi ile ilişkilendirilmektedir; saç derinizi ve saçlarınızı mutlu kılmak içinse onlara oksidatif stresi etkisizleştiren antioksidanlardan bolca vermeniz gerekir. Antioksidan zengini yabanmersinleri, yapılarında bulunan B vitamini ve proantosiyanidin sebebiyle özellikle saç sağlığı üzerinde pozitif etkileri beraberinde getirir. The Journal of Investigative Dermatology dergisinde yayınlanan bir çalışma, proantosiyanidin maddesinin saç gelişimini tetiklediğini göstermiştir.

Yumurta

Birçok saç ve tırnak takviyesinde, B vitaminlerinden biri olan biotin maddesi bulunur. Biotinin saç üzerinde pozitif etkilerine dair çok az bilimsel kanıt olsa da tırnakları güçlendirdiği kesin olarak bilinmektedir. En zengin biotin kaynaklarından biri ise hemen hemen her gün tükettiğimiz yumurtaların sarı kısımlarından başkası değildir.

Badem

İşte bir diğer mükemmel biotin kaynağı: badem. Protein ve lif dolu bu kuruyemiş bir yandan kilo verme çalışmalarınıza harika bir eşlikçi olurken, bir yandan da günlük biotin ihtiyacınızın yaklaşık %49’unu karşılar. Dahası, bademde saç ve saç derisi sağlığının azami seviyede olması için şart olan E vitamininden bolca bulunur.

Çilek

Bu hoş kokulu, kırmızı meyve, tırnaklar üzerindeki ciddi etkileriyle favorilerimizden. Diyetisyen Tanya Zuckerbrot’a göre, yalnızca sekiz tane çilekte bir portakaldan daha fazla C vitamini bulunuyor. Ve C vitamini tırnaklarımızı kırılmalara karşı dayanıklı hale getiren kolajenin üretilmesinde gerekli olduğundan, bu tatlı kırmızı meyve güçlü tırnaklar için ideal hale geliyor.

Yulaf ezmesi

Yulaf, bir tür çözünebilir lif olan beta-glukanlar açısından son derece zengindir. Uzmanlara görehem erkek hem de kadınlarda görülen saç dökülmesi genelde insülin direnciyle ilişkilendirilmekte. Yulaf da içeriğindeki zengin lif konsantrasyonu sayesinde, vücuttaki insülin hassasiyetinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Tavuk

Tırnaklar, büyük ölçüde yarı saydam keratin proteininden meydana gelirler. Dolayısıyla güçlü ve sağlıklı tırnaklar için bu kas gelişiminde elzem, doyurucu proteinlerden bolca tüketmek gerekir. Tavuk ya da hindi gibi basit ve yağsız protein kaynakları işinizi görecektir.

Hindistancevizi yağı

Sürekli tüketilmemesi gerekse de hindistancevizi yağı da tırnakları güçlendiren ve besleyen sağlıklı yağlara örnektir. Dahası, popülaritesi asla düşmeyen bu yağın illa boğazınızdan aşağı inmesine gerek yok. Birçok insan hindistancevizi yağını bölgesel olarak, kütikülleri yumuşatmak, şeytan tırnağı oluşumunu önlemek ve elleri nemlendirmek için kullanıyor.

Mercimek

Protein, demir, çinko ve biotinle dolu olan mercimeklerde bolca folik asit de bulunur. Vücudumuzun da cilde ve saç derisine oksijen ileten kırmızı kan hücrelerini yenilemek için folik aside ihtiyacı vardır.

Karpuz

Bol bol su içmek, sağlıklı saçlar ve tırnaklar için olmazsa olmazdır; bu yüzden her gün yeterli miktarda su içtiğinizden emin olmalı, ayrıca yüksek su içerikli besinler tüketerek saçlarınızın ve tırnaklarınızın daha da güçlenmesine yardımcı olmalısınız. Örneğin yaz mevsiminin en güzel yanlarından biri olan karpuzun yaklaşık %92’si sudan oluşur. Benzer etkiler için beslenme düzeninize salatalık da ekleyebilirsiniz.

Arpa

E vitamini, UV ışınlarının sebep olduğu hasarı emen ve cilt hücrelerini koruyan çok güçlü bir antioksidandır. Ayrıca saç derisi üzerindeki saç yoğunluğunun azalmasına sebep olabilen güneş hasarını onarır. E vitaminleri grubundan özellikle tokotrienollerin saç derisi üzerinde etkili oldukları bilinmektedir. Yeterli miktarda tokotrienolün yalnızca diyet aracılığıyla alınması biraz güç olsa arpanın son derece zengin bir kaynak olduğunu bilmekte fayda var.