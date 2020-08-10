Sarımsağın 7 faydası

Sayısız faydası bulunan bu mucizevi bitki, koronavirüs ile birlikte yeniden çok konuşulur hale geldi. Dünya bir kez daha sarımsağın yarattığı mucizeleri konuşmaya başladı. Kokusu nedeniyle yemeklere katmaya çekinenlere, yoğurdu bile sarımsaklı tercih edenlere ve elbette bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere, sarımsağın 7 faydasını derledik.

Sarımsak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Çağlar boyunca sarımsak iyileştirici etkisi, enfeksiyonlarla savaşması ve yara iyileştirici özelliği nedeniyle ilaç niyetine kullanılmıştır. Araştırmalar, sarımsağın bağışıklık sistemini de kuvvetlendirdiğini onaylıyor. 146 deneğin katıldığı bir araştırmada, kış boyunca 12 hafta düzenli sarımsak tüketenlerin daha az gribe yakalandığı ve enfeksiyonların daha hızlı iyileştiği ortaya kondu. Son dönemde yapılan bir araştırma ise sarımsağın bağışıklık sistemi hücrelerinin çoğalmasına yardımcı olduğunu gösterdi. 90 gün boyunca düzenli olarak sarımsak yiyerek soğuk algınlığı ve gribe karşı savunma geliştirmek, bu hastalıkları daha kolay atlatmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak mümkün.

Sarımsak kalp sağlığını koruyor

Pek çok araştırma sarımsağın kalp sağlığı için son derece önemli olduğunu gösterdi. Kan basıncını düşürerek kolesterolü dengeleyen sarımsak, damarların sertleşmesini önlüyor, iltihaplanmalara karşı kan değerlerini güçlendiriyor. Yapılan araştırmalara göre sarımsak kalp damar kireçlenmesini yavaşlatarak kalp krizi riskini azaltıyor. Ayrıca kalbe bağlı felç geçirme oranını da düşürüyor. Yüksek kolesterol hastalarının sarımsak tüketerek özellikle kötü kolesterol seviyesini düşürebileceği, iyi kolesterol seviyesini ise yükseltebileceği biliniyor. Özellikle 50 yaşın üzerideki kişilerde sarımsak kolesterol tedavisinde %8 iyileştirme oranına sahip. Ayrıca kalp krizi riskini de %38 azalttığı belirtiliyor.

Yüksek tansiyona karşı sarımsak

Yetişkinlerin %25’in yüksek tansiyon görülür. Çok önemsenmeyen bu rahatsızlığın her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olması ise ciddiye alınması gerektiğinin en önemli göstergesi. Hipertansiyon teşhisi konmuş hastalarda sarımsağın düzenli tüketilmesi durumunda hastalığın daha kolay kontrol altına alınabildiği kanıtlandı. Sarımsak kan basıncının düşmesine yardımcı oluyor. Hipertansiyon hastalarının, bu rahatsızlığa bağlı kolesterol değerlerini düşürmek ve bağışıklık sistemin güçlendirmek için düzenli sarımsak tüketmesi öneriliyor.

Sarımsak kansere karşı korur

Alyum ailesine ait bitkiler olan sarımsak, soğan ve pırasanın kanser riskini azalttığı biliniyor. Başta mide, gırtlak, prostat ve kolon kanserleri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı sarımsak oldukça etkili. Sarımsağın içindeki besin maddeleri, kanser hücrelerinin öldürülmesine de yardımcı oluyor. Kanserin büyümesini ve sıçramasını engelliyor.

Sarımsak beyin sağlığı için faydalıdır

Öğrenme, hafıza gibi beynin başlıca fonksiyonlarında sarımsağın önemli faydaları bulunuyor. Beynin kavramsal çalışma sistemlerinin kaybedilmesini engelliyor ve beyin hücrelerini koruyor. Sarımsağın bir başka faydası da sinir dokusunun bozulmasını engelleyerek zihin rahatsızlıklarına karşı korumak. Bu rahatsızlıklardan biri de Alzheimer.

Sarımsak bağırsakları destekler

Prebiyotik özelliği bulunan sarımsak, bağırsaklardaki iyi bakterilerin çoğalmasını sağlar. Bağışıklık sistemi ile bağlantılı hücreleri destekler ve modu yükseltir. Bağışıklık sistemi ile bağırsakların etkili koordinasyonunu sağlayarak bağışıklığı artıran bakterilerin sayısını artırır.

Sarımsak kemik sağlığını korur

Alyum ailesine bağlı tüm sebzeler, kemik iltihabına karşı koruyucudur. Sarımsak da özellikle ilerleyen yaşlarda kemik kütlesinin sağlığını korumak için destekleyici olur. Bilim insanları, sarımsağın doğal bileşiklerinin eklem kıkırdaklarının ve kemik yapısının korunmasını sağladığına inanıyorlar.

Sarımsağı tüketmenin en iyi yolu nedir?

En doğru sarımsak tüketme yöntemi sebzenin kendisini almaktır. Uzmanlar sarımsak özlü takviyelerin doktor kontrolünde olmadan alınmasını önermiyorlar. Sarımsak özü kullanan bu takviyelerin içeriğindeki maddeler, kullanmakta olduğunuz ilaçlarla etkileşime geçebilir ve istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Sinirlilik, baş dönmesi, uykusuzluk ve kanamalara neden olabilir.

Sarımsağı doğal haliyle tüketmek en doğrusudur

Etkisini artırmak için sarımsağı bir bıçak yardımıyla ortasından kesin ve oda sıcaklığında bekletin. Uzmanlar, bu bekletme süreci sırasında sarımsağın içindeki enzimlerin harekete geçtiğini ve bu sayede besin değerlerinin yükseldiğini belirtiyorlar.

10 dakika boyunca oda sıcaklığında bekleyen sarımsağa zeytinyağı ekleyebilir, dilediğiniz baharatlarla çeşni hazırlayabilirsiniz.

Sarımsağın kokusuna karşı çözüm

Ağızda bıraktığı koku nedeniyle sarımsaktan uzak duran çok sayıda insan var. Ancak naneli sakız gibi basit çözümler bu kokuyu giderebilir. Ayrıca sarımsaktan sonra elma veya marul yiyerek, sarımsağın içindeki sülfürün etkisini azaltabilirsiniz.

Siyah sarımsak nedir?

Sarımsağın aylar boyunca özel bir fermentasyon sürecinden geçirilerek yüksek sıcaklıkta bekletilmesi sonucu elde edilen siyah sarımsak, hiçbir katkı maddesi olmadan üretiliyor. Siyaha çalan rengine rağmen tadı daha tatlı ve daha az keskin hale geliyor.

Çiğ sarımsaktan iki kat daha fazla antioksidan içeren siyah sarımsak, ağız kokusu da yapmıyor.