Da Vittorio, anne Signore Bruna Cerea dahil tüm aile fertlerinin operasyona dahil olduğu bir aile restaurantı. 1978 senesinden beri Michelin Star sahibi ve son 10 yıldır da 3 Michelin yıldızını koruyor. Restaurant Bergamo merkeze araba ile 10 dk mesafede Brusaporto mevkiinde.

Cerea Ailesi

Bu restaurant ve aynı alandaki Relais & Chateaux butik oteli ayrıca bir yazı ile yazacağım çünkü burası hem yemek yemek hemde kalıp vakit geçirmek için benim favori lezzet duraklarımdan. Aynı tarihlerde, Da Vittorio’ya araba ile 5 dk lık mesafedeki Fiera Di Bergamo fuar alanında, bu sene birincisi düzenlenen Forme peynir festivalinde, Lombardia bölgesindeki yerel üreticilerle tanışıp, İtalyan peynirlerini tadabilirsiniz.

Yemeklerle eşleşen Sicilya Şarapları

Bu sene 3. sü düzenlenen Sicilya sokak yemekleri festivaline, yakın dostlarımız olan Cerea ailesinin konuğu olarak katıldım. Mekanın sıcaklığı ve ailenin samimiyetini hissetmeniz için yakın dost olmanıza da gerek yok ayrıca. Kapıdan girip, anne Bruna ve tüm aile fertleri ile birer birer selamlaşmaya başladığınızda, kendinizi evinizde hissediyorsunuz.

Chef Tony Lo Coco ve Roberto Spinelli. Ellerinde Sifincione Bagherese...

Hemen hemen her sene geldiğim mekana ilk kez farklı bir etkinlik için geliyordum ve bu etkinliğin de birbirinden değerli şef, marka ve mekanın katılımı ile gerçekleşecek Sicilya Sokak yemeği konsepti olması heyecan vericiydi. Makyaj yapmayı, hele hele de ruj sürmeyi sevmememe rağmen bu gece için havaalanından kırmızı bir de ruj almayı ihmal etmedim. Çünkü Sicilya’ya gitme şansı olanlar var ise, Sicilya’nın enerjisinin, sıcak iklimin de etkisi ile Italyan’niı diğer bolgelerinden çok farklı olduğunu bilirler. Bu enerji makyajınızda ya da kıyafetinizde sıradışılık yapmanız için sizi cesaretlendirir.

La Cantalupa

Tommaso Cannata Arancino’su

Serata Siciliana; Genellikle Sicilya bölgesinden olmak üzere, Tüm İtalya’daki Sicilya’nın yerel favori mekanlarından, high end restaurantlarına toplamda 19 şefin markası ile birlikte stant kurduğu ve restaurantlarından imza yemeklerini servis ettikleri bir etkinlik.Yani tek bir gecede Netfilixe bile belgesel olmuş meşhur Corrado Assenza ve Cafe Sicilya’sından ,Chef Tony Lo Coco ve Palermo/Bagheria daki, geleneksel Sicilya yemekelerini modernize ettiği Michelin Yıldızlı lokantası I Pupi’ye , Etna yakınlarındaki butik otel Shalai’nin aynı adı taşıyan Michelin Yıldızlı restaurantı ve Chefi Giovanni Santoro’ya, benim her sene yaz tatilimin büyük bölümü geçirdiğim Sicilya’nın toplamda yedi Aeolian adasından biri olan Salina’daki sade ve son derece şık butik otel Signum’un Michelin Yıldızlı restaurantı ve Chefi Martina Caruso’ya, Ragusa’daki Locanda Don Serafino tarihi butik oteldeki Michelin yıldızlı restaurant ve şefi Vincenzo Candiano ‘ya Sicilya yemeklerini ve yıldız şefleri şehir şehir dolaşmadan deneyimleme şansına sahip oluyorsunuz.

Forme Peynir Festivalinin en güzeli. Klasik Gorgonzola

Geceye saat 7 gibi bahçede, canlı müzik eşliğinde havuz başına kurulan 8 markanın sokak yemeklerini tadarak başladık.Tüm yemekleri, gece boyu servis edilen Sicilya yerli şarapları ile eşleştirdik.Sicilyanın en bilinen üzüm türlerinden Malvasia ve Nero d’Avalo’yu geniş bir yelpazede, farklı seneler, farklı bölge ve üreticilerin farklı teknikleri ile deneyimle şansımız oldu. Ben gece boyunca anne Bruna ve Enrico (Chicco) Cerea dahil tüm aile fertleri ile birlikte standları ziyaret ettiğimden, onların önerdiği, olmazsa olmaz lezzetleri mutlaka deneyimlemiş oldum.

Otelden festival alanına geçerken kullanılan yol

İçerideki alana saat 8 den sonra geçtik.Burda Da Vittorio’nun catering mutfağı da kullanılarak daha detaylı, fine dining seviyesinde tabaklarla buluştuk.İçeride de, dışarıdaki gibi self servis alıyorsunuz yemekleri ancak bu alanda şık masalar mevcut.Adı sokak yemekleri festivali olsada, festival alanı 3. Michelinli bir restaurant olunca, etrafınızdaki hersey doğal olarak çok şık ve özenli.

Gecenin sonunda Butun sefler bir arada

Gece boyunca gerçekten tüm standlarda birbirinden leziz yemekler vardı ancak benim aklımdan çıkmayan Chef Tony Lo Coco’nun, restaurantı I Pupi’de modernize ederek sunduğu Sfincione Bagherese geleneksel şekli ile yemek oldu.Pecoroni peyniri, ançuvez ve zeytin yağı ile yapılan bir çeşit pizza fakat üzerindeki ekmek kırıntıları ile yapılmış crumble, pizzadan farklı çıtır bir doku yaratıyor, böylece lezzet de farklı bir seviyeye geçiyor.Aşina olduğum Martina Caruso tatları, balık üzeri şeker ile karamelize edilmiş Salina kaparilerini Bergamo’da tatmak ayrıca bir keyifti. Tommaso Cannata’nın arancinosunu tadarken, Mesina ve Katanyada Arancino, Palermo da Arancina dendiğini öğrendiğimiz keyifli anlar instagramda da yerini aldı.

Hadi seneye hep beraber gidelim!