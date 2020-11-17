Kendine has co\u011frafi yap\u0131s\u0131yla, zengin endemik t\u00fcrlere ev sahipli\u011fi yapan T\u00fcrkiye\u2019nin, d\u00fcnyan\u0131n en kaliteli bal ve ar\u0131 \u00fcr\u00fcnlerini \u00fcretebilecek kaynaklara sahip oldu\u011funu belirten Bal Gurmesi Ahmet Ba\u011fran Aksoy, k\u0131\u015f mevsiminin olumsuz etkilerine kar\u015f\u0131 v\u00fccudun direncini art\u0131rmak amac\u0131yla \u00f6zel ball\u0131 i\u00e7ecek tarifleri payla\u015ft\u0131. Etkisini artt\u0131ran so\u011fuklarla birlikte \u00fcst solunum enfeksiyonuna ba\u011fl\u0131 hastal\u0131klarda \u00f6nemli bir art\u0131\u015f ya\u015fan\u0131yor. So\u011fuk havalar, \u00f6zellikle ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fck ki\u015filerde etkisini daha y\u0131k\u0131c\u0131 \u015fekilde g\u00f6steriyor. Hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 etkin \u00e7\u00f6z\u00fcmlerin ba\u015f\u0131nda hastal\u0131\u011fa yakalanmamak geliyor. V\u00fccudun bir\u00e7ok ihtiyac\u0131n\u0131 i\u00e7erdi\u011fi \u00e7e\u015fitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve probiyotiklerle kar\u015f\u0131layan ham bal ve ar\u0131 \u00fcr\u00fcnleri hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendiriyor ve \u00f6ncesinde set \u00e7ekiyor. Covid-19, so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131, grip gibi viral enfeksiyonlara ba\u011fl\u0131 hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 ham bal ve ar\u0131 \u00fcr\u00fcnlerinin daha yo\u011fun t\u00fcketilmesi gerekiyor. V\u00fccudu do\u011fal yollarla koruyabilmenin \u00f6nemine de\u011finen Ahmet Ba\u011fran Aksoy, \u201cMevsimsel hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 past\u00f6rizasyon i\u015flemi g\u00f6rmemi\u015f ham bal, polen, ar\u0131 s\u00fct\u00fc ve propolis t\u00fcketiminde ki\u015filer v\u00fccudunu z\u0131rhlayabilir ve hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 diren\u00e7 g\u00f6sterebilir\u201d dedi. Aksoy; \u201cE\u011fer k\u0131\u015f\u0131 konforlu ge\u00e7irmek istiyorsak bu do\u011fa mucizelerini t\u00fcketmeliyiz\u201d ifadelerini kullanarak ar\u0131 \u00fcr\u00fcnlerinden olu\u015fan i\u00e7ecek tarifleri verdi. Bal ve Kuru Nane Kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 Kurutulmu\u015f nane yapraklar\u0131 diyabetli ki\u015filer \u00fczerinde iyile\u015ftirici etkiye sahip oldu\u011fu gibi solunum bozuklu sorununu \u00f6nler ve beyin fonksiyonlar\u0131n\u0131n geli\u015fimine katk\u0131 sa\u011flar. Bu nedenle yemek \u00f6\u011f\u00fcnlerinize eklemek iyi bir fikir olabilir. T\u00fcketim \u015fekli; K\u00fc\u00e7\u00fck bir kaseye nane tozlar\u0131n\u0131 koyun. 2 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 bal ekleyin ve kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Ard\u0131ndan bu kar\u0131\u015f\u0131ma \u00f6l\u00e7\u00fcs\u00fcne g\u00f6re \u0131l\u0131k su ekleyin. Her g\u00fcn a\u00e7 karn\u0131na d\u00fczenli bir \u015fekilde t\u00fcketin. Bal ve Tar\u00e7\u0131n Kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 Tar\u00e7\u0131n, y\u00fcksek antioksidan i\u00e7eri\u011fi sayesinde ya\u015flanmay\u0131 geciktirir, enfeksiyon hastal\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 korur ve stresi azaltmaya yard\u0131mc\u0131 olur. Ham bal\u0131n kilo kayb\u0131 ve kan lipitleri \u00fczerinde yararl\u0131 bir etkiye sahip oldu\u011fu bilinmektedir. Bal\u0131n i\u00e7ine tar\u00e7\u0131n eklenmesi de kan \u015fekerini azaltabilir ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminizi k\u00f6t\u00fc kolesterolden temizleyebilir. T\u00fcketim \u015fekli; Tar\u00e7\u0131n \u00e7ubuklar\u0131n\u0131 kaynat\u0131n. Tar\u00e7\u0131n suyunu bir barda\u011fa koyun ve i\u00e7ine bir yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 bal ekleyin. Bu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 her hafta 3 kere d\u00fczenli olarak t\u00fcketin. Propolis, Bal ve S\u00fct Propolis ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini destekler, so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131ndan korunmak i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r, h\u00fccre yenileyici \u00f6zelli\u011fe sahiptir ve yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalarda, \u00fclserler, iltihapl\u0131 hastal\u0131klar, yan\u0131klar i\u00e7in olumlu etkileri g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. Propolisi bal ve s\u00fct ile birle\u015ftirerek hem olumlu etkilerini artt\u0131rabilir hem de solunum yolu rahats\u0131zl\u0131klar\u0131ndan korunabilirsiniz. T\u00fcketim \u015fekli; S\u0131cak bir bardak s\u00fct\u00fcn i\u00e7erisine bir tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 bal ekleyin. \u00dczerine yar\u0131m \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 toz propolis ekleyin. V\u00fccudu Z\u0131rhlayan K\u00fcr Mevsim ge\u00e7i\u015flerinde bal, polen, ar\u0131 s\u00fct\u00fc ve propolis t\u00fcketildi\u011fi zaman v\u00fccut t\u00fcm hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k elde eder diyen Aksoy, k\u0131\u015f \u00f6ncesi bu kar\u0131\u015f\u0131mla v\u00fccudunuzu adeta z\u0131rhlayabilir, hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 kendinizi garantiye alabilirsiniz. T\u00fcketim \u015fekli; 500 gram ham bal, 100 gram polen, 100 gram ar\u0131 s\u00fct\u00fc 20 gram propolis Kar\u0131\u015f\u0131m k\u00fcr\u00fcn\u00fcz\u00fc haz\u0131rlad\u0131ktan sonra sabahlar\u0131 kahvalt\u0131dan \u00f6nce bir tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131, ak\u015fam yat\u0131dan evvelde bir tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 t\u00fcketebilir, g\u00fcn boyu v\u00fccudunuzu z\u0131rhlayabilirsiniz. 4 ya\u015f ve \u00fcst\u00fcndeki \u00e7ocuklara yar\u0131m tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 \u015feklinde verilebilir. Yeti\u015fkinler g\u00fcnde 1-2 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 rahatl\u0131kla t\u00fcketebilir.