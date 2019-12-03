Önemli bir geçim kaynağı haline gelen salyangozların yağışla birlikte ortaya çıktığını belirten salyangoz işletmesinin yetkilisi Feray Anık, yıllık yaklaşık 2 milyon TL civarında salyangoz ihracatı yaptıklarını belirtti.

Aydın’ın Söke ilçesinde sonbahar yağmurlarıyla ortaya çıkan salyangozları toplayan köylüler ek gelir elde ediyor. Günde yaklaşık 4 ton kadar toplanan salyangozlar Söke’de kurulan bir işletmenin alım merkezinde toplayanlardan cinsine ve boyutuna göre kilosu 5-6 TL’ye alınıp burada hazırlanıyor. Salyangozların nemli ve yağışlı zamanlarda ortaya çıktığını belirten işletmenin Gıda Mühendisi Gülizar Sarı, “Salyangozlar yapıları gereği yağmuru ve nemi çok sever. Doğaya da yağışlı ve nemli zamanlarda ortaya çıkar. Pek çok kişinin de geçim kapısı olan salyangozlar toplanıp işletmemize taze olarak gelir. Biz burada işlediğimiz salyangozları deyim yerinde ise başta Fransa olmak üzere dünyanın değişik ülkeleri için önce gıdaya daha sonra da dövize dönüştürürüz” diye konuştu.

Özellikle Aydın’ın Söke ilçesi civarındaki salyangozları tüketenlerin daha lezzetli bulduğunu belirten özel bir salyangoz işleme firmasının yetkilisi Feray Anık, vatandaşlar tarafından tarla ve bahçelerde yağmur yağdıktan sonra çıkan salyangozları kilosu 5-6 TL civarında staın alıp işlediklerini belirtti. Günlük ortalama 4 ton salyangoz geldiğini ve tamamını alıp işlediklerini belirten Feray Anık, “Haşlama yöntemi ile kabuğundan çıkardığımız salyangozları temizleyip yıkadıktan sonra baharatlayarak sofraya hazır hale getiriyoruz. Başta Fransa olmak üzere Macaristan ve Yunanistan’a ihracat yapıyoruz. Salyangoz kabuklarının bir kısmı dolma yapımında kullanılıyor, bir kısmı da süs eşyası yapımında kullanılıyor” dedi.