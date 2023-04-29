Tam buğday unlu tost ekmek tarifi

Hem yaparken hem de yerken çocuklarla keyif alabileceğiniz bu lezzetli ekmek için gerekli malzemeler şöyle;

MALZEMELER

3 su bardağı beyaz un (bardağım 200 mllik klasik bardak)

1 su bardağı tam buğday unu

2 su bardağıılık su

1 küçük paket kuru maya (ya da 4/1 yaş maya)

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağ

NASIL YAPILIR?

Ilık su, şeker, maya karıştırılır. Şekerin erimesiyle birlikte 10 dk mayanın aktifleşmesi beklenir.

Mayalama işlemi için fırın 50 derecede ısıtılır.

Ekmek kalıbı tereyağ ile yağlanır.

Mayalı karışıma zeytinyağ eklenir karıştırılır.

Unlar ve tuz mayalı karışıma eklenir spatula ile karıştırılır.

Fırın kabına yerleştirilen ekmeğin yarım saat kadar ılık fırında mayalanması gerçekleştirilir.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

Pişme süresi ve derecesi fırınınıza göre değişir. İlk yapışta kontrollü olunmasını tavsiye ediyorum.

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