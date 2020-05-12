Tavuklu ıspanak sufle

MALZEMELER

2 bağ ıspanak

1 haşlanmış ve didiklenmiş tavuk butu

1 kutu krema

1 yumurta

1 paket dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı tereyağ

kaşar peyniri

sarımsak

muskat

tarçın

karabiber

tuz

NASIL YAPILIR?

Ben bütün olarak aldığım köy tavuğunu pişirdikten sonra yiyemediğimiz kısmını tenceredeki tavuk suyu ile birlikte kavanozlara koyar ve buzluğumda saklarım. Dolayısıyla elimin altında tavuk çorbası, tavuklu pilav, tavuklu bezelye vs yapmak istediğimde her zaman haşlanmış tavuk eti ve suyu bulunur. Sizin eliniz altında olmadığını varsayarak ilk olarak tavuk budunu haşlamak üzere ocağın üzerine alıyoruz.

Yıkayıp doğradığımız ıspanaklarımızın üzerine kaynar su dökerek bir kenarda bekletiyoruz.

Ispanaklar sıcak su ile haşlanırken bir paket krema ve bir yumurtayı çatal yardımıyla çırpıyoruz.

Tereyağı bir tencerede eritip dolmalık fıstıklarımız pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Sıcak su ile haşlanmış ıspanakları iyice süzüp fıstıkların üstüne ekliyor ve beraberce kavurmaya devam ediyoruz.

Kavurmuş olduğumuz ıspanağı ocaktan alıp sarımsakları, haşlanmış ve didiklenmiş tavuk etlerini, yumurta ve krema karışımını, muskat rendesi, tarçın ve karabiberi de ekleyip güzelce karıştırıyor ve fırın kabına alıyoruz.

Suflemizin üstüne bolca kaşar peyniri rendesi serpip 20 dakika kadar üstü ızgara, fanlı fırında kaşarlar eriyene kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun…