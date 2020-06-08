Tepsi mantısı

Evde keyifle hazırlayabileceğiniz mis gibi bir tarif önerim olacak. Kayseri mantısının önüne geçer mi geçmez mi bilemem ama Trakya bölgesinde çok sık yapılan bir mantı tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Şimdiden afiyet olsun...