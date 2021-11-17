Türkiye’deki kahve alışkanlıkları

Türkiye’de yüzyıllardır günlük hayatın vazgeçilmezi olan kahvede alışkanlıklar da yıllar içinde değişiyor. 3. nesil kahve üreticileri ile birlikte artık her geçen gün daha fazla seçenek ortaya çıkıyor. Bu değişimle birlikte kahve meraklıları da kendi damak tadına en uygun kahveyi seçebiliyor. Son dönemde en çok çikolata, karamel ve kabuklu yemiş tat notalarına sahip çekirdekler tercih ediliyor. İkinci sırayı ise daha meyvemsi tatların önde olduğu Afrika Bölgesi çekirdekleri alıyor.
Coffee Manifesto Genel Müdürü Emel Eryaman Usta, özel bir yeri olan kahvenin, yalnızca bir tüketim maddesi olmadığı, bir gastronomik kimlik olduğunu belirterek son dönemin kahve tüketim alışkanlıklarını şöyle anlatıyor:
Çikolata tadı seviliyor: Son dönemde en çok çikolata, karamel ve kabuklu yemiş notalarına sahip çekirdekler (Kolombiya) tercih ediliyor. Söz konusu çekirdekler Türkiye’de damak tadına en uygun kahveler haline geldi.
Meyve tadına ilgi artıyor: Tüketimde ikinci sırayı meyvemsi tatların ön planda olduğu Afrika Bölgesi (Etiyopya) çekirdekleri alıyor. Orta içimli olan bu kahve seçenekleri dünyanın en çok içilen kahvelerini oluşturuyor. Türkiye’de de meyvemsi, kırmızı ve sarı meyve gibi tatlara olan ilgi artıyor.
Süt kullanımı azaldı: Türkiye’de son birkaç yıla kadar kahvelerin sütle tüketim oranı yüzde 60’tı. Ancak yeni ve aromatik çekirdeklerle bu oran tersine döndü. Artık kahvelerin yüzde 60’ı sütsüz tüketiliyor.
Elle demleme seviliyor: Filtre kahve tüketimi, sütlü ve espresso bazlı kahvelerin tüketiminin önüne geçti. Ayrıca filtre kahvelerde manuel demlemeler artık daha çok tercih ediliyor. Tüketim alışkanlıkları daha çok çekirdeğin tat notlarını ortaya çıkaran metotlarla hazırlanmış içeceklere yöneliyor.
Yaz mevsimi soğuk demleme: Mevsimselliğe göre de tüketimde değişiklikler yaşanıyor. Özellikle yaz mevsiminde soğuk demleme (cold brew) kahveler öne çıkıyor.
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