Uçakta çocuğunuzun kulak ağrısını hafifletmenin 6 basit yöntemi

Uçuş sırasında irtifa değiştikçe, kulaklarımız basınç değişimine tepki verir. Orta kulaktan burnun ve boğazın arkasına kadar giden östaki borusu, kulak zarlarımızdaki basıncı dengelemeye çalışır. Çocuklarda östaki borusu daha küçüktür; dolayısıyla basıncın dengelenmesi zaman alabilir, daha acılı olabilir – sonuç olarak ağlayan bir çocuk, rahatsız yolcular. Fakat çok basit önlemlerle bu acıyı azaltabilir ve hatta tamamen yok edebilirsiniz.

Uçuştan önce ve uçak irtifa değiştirirken, çocuğunuzun su ya da meyve suyu içmesini sağlayın. Sıvıyı yutma hareketi kulaklarının temiz kalmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda da ekstra su, nazal mukusun uçağın kuru havasında fazla kalınlaşmasını ve östaki borusunu tıkamasını engelleyecek.





Sakız kıvamında bir şeker ya da meyve şekeri gibi çiğnemesini sağlayacak bir atıştırmalık verin. Çiğneme hareketi, östaki borularının serbest kalmasını sağlar. Küçük çocuklara sakız ya da sert dokuda şeker vermeyin. Çoğu, atıştırmalığı yutmadan çiğnemeyi ya da emmeyi başaramaz ve sonuç olarak şeker, olmaması gereken bir yere gidebilir.



Sık sık esneyin. İnsanların çoğu, birini esnerken gördüğünde esnemeye başlar. Çocuğunuz da sizi taklit etmeye girişecektir. Esnemek, basıncın dengelenmesine ve acının azalmasına yardımcı olur.



Uçağın kalkış ve iniş anlarında çocuğunuzun uyanık olduğundan emin olun. Uyurken yutma hareketi yapmayacaktır; dolayısıyla acıyla uyanma ihtimali oluşacak. Kalkış yapıldıktan sonra uyuması için ikna edin.



Çocuğunuzun birkaç dakika ağlamasına izin verin. Küçük çocukların bazılarında, ağlamak kulaklarındaki basıncın düzenlenmesine yardımcı olur. Sizin için ya da uçaktaki diğer yolcular için pek hoş bir deneyim olmayabilir; ancak birkaç dakika ağlamasına izin verip sonrasında rahatlamaya çalışmak, yolculuğu acısız atlatmasına yardımcı olabilir.



Çocuğunuzun üst solunum yolu enfeksiyonu varken mümkünse uçuşu erteleyin.