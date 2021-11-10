Düz bir karın için kahveyi doğru için

Hatta çoğu insan için alışkanlık kelimesi, durumun ciddiyetini yeteri kadar belirten bir sözcük bile değil; ister ritüel deyin, isterseniz bağımlılık ya da takıntı. Neyse ki kahve bağımlılığı büyük ölçüde idare edilebilir olarak görülüyor, hatta sağlıklı bile denebilir. Kahvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine işaret eden birçok bilimsel çalışma var.

Diyetisyen Trista Best, kafeinin kilo vermede yardımcı olabileceğini söylüyor. Kahve, antioksidan takviyesi yapması, idrar söktürücü görev görmesi ve sindirim sorunları yaşayanlarda bağırsak hareketlerini iyileştirmesi sayesinde vücuda yararlı etkiler sunabiliyor. Ayrıca egzersiz için elzem olan enerji düzeyinde artış sağlıyor ve bu durum kilo vermeyi doğrudan etkiliyor.

Ancak bu potansiyel avantajlar, kahvenizi nasıl tükettiğinize göre tamamen değişiyor. Eğer kahveyi kilo verme maceranızda bir araç olarak kullanmak istiyorsanız, kahveyi ne şekilde tükettiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. İşte size dümdüz bir karına sahip olabilmek için kahve yaparken kaçınmanız gereken en kötü alışkanlıklardan birkaçı:

Şeker katmak

Kahvenin kendisi yapısı gereği antioksidanlarla ve anti-inflamatuar maddelerle doludur; ancak kahveyi şekerle birlikte tüketmek bu yararlı bileşenleri etkisiz hale getirir. Fazlasıyla şekerlenmiş kahve inflamatuar hale gelir ve tatlandırıcıların besinsel zararları kahvenin sunduğu bütün potansiyel avantajları baskılar. Diyetisyen Clara Lawson’a göre, günlük ortalama içilen kahve, fazla şekerli olması halinde tavsiye edilen şeker tüketim miktarını neredeyse aşıyor. Lawson, sağlıklı kiloda kalabilmek ve hastalıklara karşı sağlam kalabilmek adına, kadınların günde 6, erkeklerinse 9 çay kaşığından fazla şeker tüketmemeleri gerekliliğinin altını çiziyor. Günde 3-4 bardak kahveyi yapay tatlandırıcılarla içiyorsanız eğer, vücudunuza büyük çapta zarar veriyorsunuz demektir. Peki ya çözüm? Kahvenize kattığınız şekerden feragat etmek istemiyorsanız eğer, o zaman kahve dışındaki şeker tüketiminizi dikkatle gerçekleştirmeniz gerek.

Diğer katkı maddeleri

Kendinizi şımartmak istiyor olabilirsiniz; ancak farklı formlarda tüketilen kahvelerin çoğu, dümdüz bir karnın önünde engel teşkil ediyor. Latte ya da mocha gibi kahve türleri, yapılarındaki yüksek şeker oranı ile günlük kalori ihtiyacınızı bir anda doldurmanıza sebep oluyor. Göbek bölgesi için en zararlı katkı maddeleri arasında fazla şeker, köpük krema ve çikolata şurubu yer alıyor. Neyse ki Lawson’ın bu durum için pratik bir çözümü var: Daha düz bir karın için kahvenizi evde hazırlamayı tercih ederek, nihayetinde göbek bölgenizde birikecek olan tüm o ekstra içerikten uzak kalmayı başarabilirsiniz.

Kahve kreması eklemek

Kahvenin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu şu dönemde, kahveyle krema ve şeker üçlüsü birbirinden ayrılmaz bir menü olarak görülüyor. Ancak şeker nasıl karın kaslarının önünde büyük bir engelse, krema katkısı da göbek bölgemize aynı etkide bulunuyor. Kahvenize yüksek kalori ve yağlı kremalar kattığınızda, günlük kahve tüketiminizin kilo artışını beraberinde getirmesine neden oluyorsunuz. Kalori içeriklerinin ötesinde, birçok popüler krema ürünlerinde, kahveyi çok daha yapay ve dolayısıyla çok daha sağlıksız bir içeceğe dönüştüren şaibeli içerikler bulunuyor. Bu konuda atabileceğiniz ilk basit adım krema yerine süt kullanmaya başlamak. Kahveyi süt köpüğü ya da tam yağlı sütle tüketmek yaklaşık 30-40 kalori demekken, krema katkısı alınan kalori miktarını 120’ye çıkarıyor.

Yalnızca tatlandırılmış aromalı kahveler içmek

Ne kadar çok tatlandırılmış ya da aromalı kahve içerseniz, sabah rutininize o kadar çok şeker eklemesi yapıyor olursunuz. Uzmanlara göre kilo vermek ve düz bir karna sahip olmak söz konusu olduğunda edinebileceğiniz en kötü kahve alışkanlığı, tatlı ve aromalı kahveleri tercih etmek. Kahvenizi aromasız ya da şekersiz tüketemiyorsanız eğer, mutfakta ve spor salonunda verdiğiniz emeklerin çöpe gitmesi riskine girmiş oluyorsunuz. Ekstra eklentiler, aldığınız kalori ve yağların artmasından başka hiçbir işe yaramıyor maalesef. Yapabileceğiniz en iyi şey, sade kahveye ya da doğal yollarla tatlandırılmış çeşitlere yönelmek. Tarçın göbeğinizi eritmenize yardımcı olacak bu doğal tatlandırıcıların başında geliyor. Bir sonraki kahvenizde denemeyi düşünebilirsiniz belki.

Kahve yanına tatlı

Bu popüler yemek sonrası ikilisi, son derece ikonik; ancak ne yazık ki pek de sağlıklı değil. Kahveyi krema ve şekerle tüketmek nasıl kötü alışkanlıkların yerleşmesine yol açıyorsa, aynı şekilde beyninizin kahveyi şekerli atıştırmalıklarla ilişkilendirmesine izin vermek, düz bir karın yolundaki çabalarınızı sonlandırıyor. Kahvenin yanında tatlı tüketmek, ara sıra yapıldığı sürece sorun değil ancak bunu sık sık yapmaya kalkıştığınızda, göbek bölgenize ihanet etmiş olacaksınız. Kilo artışı riskini beraberinde getiren bu alışkanlıktan kaçınmanın en güvenli yolu, elbette sade kahveye geçiş yapmak ve kahveyi daha besleyici gıdalarla birlikte tüketmek.