Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Atölyesi’nin usta öğreticileri, yulaf ununu kullanarak yeni bir lezzet geliştirdi. Enstitünün usta öğreticileri selenyum, bakır, fosfor, potasyum ve kalsiyum açısından zengin olan yulaf unundan lahmacun yaptı. Besin değerleri bakımından oldukça sağlıklı olan ve uzun süre tokluk hissi sağlamasıyla bilinen yulaf unu; şeker hastalığı, obezite ve glüten hassasiyeti olanlar tarafından da tercih ediliyor. Yulaf unundan yapılan lahmacun acıkma hissini erteleyerek hızlı kilo almaktan şikayetçi olanlar için lezzetli bir alternatif oluyor.
“Obezite ile savaşmakta etkili olduğu için yulaf ununu tercih ediyoruz”
Yulaf unundan yapılan lahmacunu deneyenlerin oldukça olumlu geri dönüş yaptıklarını ve uzun süre tok kaldıklarını aktaran Yiyecek İçecek Atölyesi’nde Usta Öğretici Selma Ergin, “Yulaf unundan lahmacun ve pide yapıyoruz. Sağlıklı ve doyurucu oluyor. Böyle olduğu için yoğun bir talep de görüyoruz. Yulaf unu sağlıklı olduğu için hazırladığımız yemeklerde sürekli kullanmaya özen gösteriyoruz. Şeker hastalığı, obezite ve glüten alerjisi, hassasiyeti olanlar için de yulaf unu kullanılıyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde evimizde sürekli bir şeyler yiyoruz ve kilo alıyoruz. Kadınlar olarak kilolu olmayı sevmiyoruz. Fazla kilolar ve obezite ile savaşmakta çok etkili olduğu için yulaf ununu tercih ediyoruz” diye konuştu.
“Pişirme süresi biraz daha uzun”
Yulaf ununun işlenmesi açısından diğer unlardan farkı bulunmadığını belirten Usta Öğretici Deniz Ünal, “Yulaf ununu da standart unu işlediğimiz gibi işliyoruz ama pişme süresi diğer un çeşitlerine göre daha uzun. Yulaf unu baskın bir un. Bunun dışında hiçbir zorluğu ya da dezavantajı yok. Sindirimi kolay ve doyurucu bir özelliği var. Gerçekten uzun süre tok tutuyor. Genelde insanlar yemeklerini yedikten birkaç saat sonra yine açlık hissetmeye başlar. Yulaf unuyla yapılan bir ürün yediğimizde tokluk süresi çok daha uzun oluyor” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!