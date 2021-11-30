Zayıflamaya yardım eden 14 besin

Kış aylarında pek çok insan hareketsizlik, stres ya da yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle kilo alabiliyor. Bu dönemde hangi gıdalarla nasıl beslenileceği büyük önem taşıyor. Sağlıklı kalmak ve forma girmek için bazı besinler düşük kalorileri, yüksek lif oranları ve yağ yakımına yardımcı olmaları sayesinde kişiye önemli katkı sağlıyor. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, zayıflamaya yardım eden besinler hakkında bilgi verdi.

Bazı besinler kalori yakmayı kolaylaştırıyor

Zayıflamaya yardımcı besinlerin bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. Her besinin kalorisi ve besin ögesi miktarları değişkenlik göstermektedir. Besinlerin açlık, hormonlar ve kalori yakmak üzerindeki etkileri birbirlerinden farklıdır. Çünkü besinlerin içerisindeki bileşenler, vücutta farklı metabolik yollara dahil olur ve farklı etkilere yol açar. Yapılan araştırmalarda kilo kaybı için yol gösterecek bazı besinlere işaret edilmektedir ancak sağlıklı bir şekilde kilo vermek için bir uzmana danışılması gerektiği unutulmamalıdır.

Yüksek protein içeriyor: Baklagiller

Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sayede kilo kaybı açısından yararlıdır. Mercimek, kuru fasülye, barbunya ve nohut, bu besin gurubu içerisinde yer alan besinlerdir. Yağ oranı azaltılarak pişirilmesi, günlük yağ tüketiminin azaltılmasını sağlar.

Hem doyurucu hem tok tutuyor: Peynir

Süt ürünleri protein açısından zengin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri kalsiyum minerali zayıflamayı destekler. Bu ürünlerden olan peynir, süt ve yoğurta göre çok daha az karbonhidrat ve kalori, çok daha fazla protein içerir. Lor peyniri gibi çökelek gibi peynirler diğerlerine oranla çok daha az kalori içerdiklerinden ve daha doyurucu olduklarından zayıflamaya yardımcı besinler olarak değerlendirilir.

Sağlıklı tokluk sağlıyor: Avokado

Yağ içeriği ile birlikte su oranı da fazla olan bu meyve, düşünüldüğü kadar kalorili değildir. Bu meyvenin zayıflamaya yardımcı besinler içerisinde olması için en uygun tüketim şekli, salatalara eklenmesidir. Bu sayede sebzelerin doyuruculuğunu artırır.

Kan şekerini dengeliyor: Elma sirkesi

Zayıflama konusunda uzun süredir popüler olan bir besindir. Karbonhidratlı besinler yenildikten sonra kan şekerinin düzenlenmesini sağlar ve doygunluk hissini artırır. Uzun süreli düzenli kullanımının sağlık üzerine olumlu etkileri de vardır.

Sağlıklı yağ kaynağı: Fındık

İçerdiği yağ nedeni ile zayıflama programlarında korkularak yaklaşılabilen fındık, aslında faydalı bir besindir. İçerdiği lif ve sağlıklı yağlar sayesinde metabolizmayı destekler. Tüketim miktarı, yine günlük tüketilmesi gereken kaloriye göre ayarlanmalıdır.

Denizden gelen sağlık: Somon

Somon balığı gibi yağlı balıklar, içerdikleri yağ çeşidi olan Omega -3 dolayısı ile muhteşem etkileri olan protein kaynaklarıdır. Somon, balıklar içerisinde diğerlerine nispeten daha az kalorisi olan ve daha uzun süre tok kalmayı sağlayan bir balıktır. Yapılan araştırmalar, somon tüketiminin obezite ve metabolik hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde, iltihapların engellenmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Liften zengin: Lahanagiller

Brokoli, karnabahar, lahana, Bürüksel lahanası bu sebzelerdendir. Lif oranı yüksektir. Diğer sebzelere oranla daha fazla ve daha kaliteli protein içerikleri vardır. Yüksek lif, protein ve düşük kalorileri ile zayıflamaya yardımcı besinlerdir.

Haftada 3-4 kez tüketebilirsiniz: Dana eti ve tavuk göğsü

Diyet içeriğinde protein kaynaklarının bir miktar artırılmasının gece acıkmalarını yarı yarıya azalttığı kanıtlanmıştır. Bu da kırmızı etin zayıflayamaya yardımcı bir besin olmasını sağlar. Haftada 3-4 kez 100-120 gram kadar kırmızı et tüketimi, olumlu etkileri görmek için yeterlidir. Eğer hali hazırda kalp, karaciğer gibi hastalıklarınız mevcut ise elbette bu tüketimi azaltmak gerekmektedir.

Pişirme yöntemi faydasını belirliyor: Patates

Patates, diyet programlarında daima uzak durulması gerektiği düşünülen bir besindir. Ancak haşlanarak tüketildiğinde kişide kan şekeri ile ilgili bir rahatsızlık yok ise son derece faydalıdır. Beslenme öğününde ekmek niyetine tüketilebilecek olan bir sebzedir. Bir ince dilim ekmek, bir avuç içi kadar patatesle eşdeğerdir.

Besinlerin kalorisini düşürüyor: Çorba

Sebzeleri katı olarak tüketmek yerine çorbasını yaparak tüketmenin; alınan kaloriyi azalttığı, tokluk süresini ise uzattığı yapılan araştırmalarla da kanıtlanmıştır.

Acıkmayı geciktiriyor: Yumurta

Yumurta, yüksek kaliteli proteine ve sağlıklı yağlara da sahiptir. Uzun süre tokluğu destekleyen ve gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlayacak olan zayıflamaya yardımcı bir besindir. Kalp, kolesterol sorunu olmayanlar günde bir kez yumurta yiyebilir.

Yağ yaktırıyor: Yeşil yapraklı sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler, çok düşük kaloriye ve sağlıklı karbonhidratlara sahiptir. Lif içerikleri de yüksektir. Özellikle içerdikleri kalsiyum ile yağ yakmaya yardımcıdırlar. Yaptığınız yemeğin hacmini artırırken kalorisini artırmayan bu besinler ile birlikte doyarak kilo vermek mümkün olur.

Probiyotik deposu: Yoğurt

Yoğurt, bağırsak sağlığımız için çok önemli olan probiyotik özellikte bir besindir. Sağlıklı bir bağırsak sayesinde obezite engellenebilir, leptin ve insülin direnci kırılabilir ve enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturulabilir. 2 yaşından sonra toplam yağ tüketimini azaltmak için yarım yağlı yahut az yağlı yoğurtlar tercih edilmelidir.

Midede şişiyor: Chia

Chia tohumları, dünyadaki en besleyici besinler arasında yer almaktadır. Bir porsiyonunda 11 gram lif içeren bu besin tam bir bağırsak polisi olarak adlandırılmaktadır. Yenildiği zaman içerisine hapsedebildiği su miktarı fazla olduğu için midede şişerek doygunluk hissinin daha çabuk oluşmasını ve uzun süre korunmasını sağlamaktadır.