2 asırlık muhabbetli lezzet: Tel helva

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, soğuk kış gecelerinde sohbetleri tatlandıran "tel helvası" geleneği iki asırdır devam ediyor.
İlçeye bağlı Ablak köyü sakinleri, yöreye özgü tel helvasını kış mevsiminde karlı ve soğuk havalarda un, yağ, şeker ve limon tuzundan yapıyor.
"Helva bahane, sohbet şahane" diyerek bir araya gelen ve iki asırlık geleneği sürdüren köy halkı, bunun gelecek kuşaklara da aktarılmasını istiyor.
Köy odası sahibi Zeynel Tosun, köylülerin asırlardır yaşattığı tel helvası geleneğinin soğuk kış gecelerinde insanları bir araya getirdiğini belirtti.
Pişmaniyenin de atası olarak bilinen tel helvasının yapılışının çok zahmetli olduğunu anlatan Tosun, şunları kaydetti:
"Şekerin kıvamının nasıl olacağı veya ne kadar limon tuzu atılması gerektiği gibi sırlar bizde saklı. Hep birlikte arkadaşlarımızla eksi 10 derece soğuk ve karlı havada şekeri kıvama getirdik. Daha sonra da hep beraber ellerimizle çektik. Tatlının yapılışı, güç ve kuvvetin yanı sıra biraz da bilgi istiyor. Bu tatlıyı anlamlı kılan da köy odasındaki muhabbet ortamıdır. Bunu da yaşamak ve yaşatmak lazım."
Tosun, tel helvasının yapılışını köydeki gençlere de öğrettiklerini ve geleneklerini ilerleyen yıllarda onların devam ettireceğini vurguladı.
Köy sakinlerinden Taner Çetin de kış aylarında köy odalarındaki muhabbetlerin tel helvayla tatlandığını söyledi.
"Helvanın yapılışı efor istiyor"
Odanın misafirlerinden Abdullah Güngör ise ilçedeki köy odalarında "ferfene" adı altında insanların toplanarak, sohbet ettiğini anlattı.
İhsaniye'de 15 yıldır öğretmenlik yaptığını aktaran Güngör, sözlerine şöyle devam etti:
"İlk dönem okullarımızı güzel bir şekilde tamamladık. Ablak köyümüzdeki öğrenci velilerimiz de bizi köy odalarına davet etti. Bugün burada köy halkımız geleneksel lezzetleri, tel helvayı yaparak bize ikram etti. Buradaki muhabbetimizde esas amaç da aslında birlik ve beraberlik. Yaklaşık 200 yıldır bu geleneğin yaşatılması da gerçekten çok güzel. Biz yapılışını ilk defa gördük ve eşlik ettik. Ekipçe hem koordineli olmak gerekiyor hem de efor istiyor. O yüzden tatlının yapılışı yorucu."
Ünal Çelik de sohbet ortamında yapılan tel helvanın lezzetinin çok güzel olduğunu belirterek, köy halkına teşekkür etti.
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