2023 yılının en lezzetli festivali

Gastronomi denilince yöresel ve coğrafi işaretli lezzetleri ile akla gelen Sivrihisar, her yıl düzenlediği geleneksel Dövme Sucuk Festivali ile bu sene de lezzet şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. 2022 yılında yarım tonluk dev tavada 450 kilogram sucuklu yumurta yaparak adını Guinness rekorlar kitabına yazdıran Sivrihisar, bu yıl düzenleyecekleri festival için startı verdi. Damaklarda tadını, hafızalarda yerini koruyan ve on binlerce insanı bir araya getiren Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali 5 Şubat 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Tonlarca sucuk mangallarda yerini alacak, muhteşem konserler ve etkinlikler ile her yaştan on binlerce insan gönüllerince eğlenirken sucuğa doyacak.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da coğrafi işaretli dövme sucuğumuzu binlerce vatandaşımıza tanıtmaya devam ediyoruz. Tüm halkımızı Dövme Sucuk Festivalimize davet ediyoruz. Dünyanın merkezi Sivrihisar’da 5 Şubat 2023 tarihinde buluşmak için enfes bir bahanemiz var” dedi.