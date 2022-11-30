

Kış aylarının gelmesiyle beraber sıcak çorba sezonu açıldı. Sizler için şifa kaynağı olan çorba tarifini paylaşmak istiyorum. Sadece 3 malzeme ile hazırlayacağınız bu çorba hepinize şifa olsun...

3 MALZEMELİ KIŞ ÇORBASI

500 gr. Patates

2 adet soğan

2,5 litre sebze suyu

HAZIRLANIŞI

Patatesleri yıkayıp soyduktan sonra küp küp doğrayın.

Soğanları soyun, iri parçalar halinde doğrayın ve kısa bir süre soteleyin.

Sebze suyunu büyük bir tencerede kaynatın. Ardından hafifçe sotelenmiş soğanları ve patatesleri ekleyin.

Patates çorbasının üzerini kapatın ve orta ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Ardından el blenderiyle karışımı püre haline getirin.

Çorbayı istediğiniz şekilde baharatlandırın. Tuz ve karabibere ek olarak bir tutam muskat öneririz.

Afiyet olsun..

SEBZE SUYU NASIL YAPILIR?

1 orta boy kuru soğan

2-3 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy patates

1 adet rendelenmiş kereviz

3 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı

1 adet kabak

8-9 dal maydanoz

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Büyükçe bir tencereye tüm malzemeleri doğrayarak koyun ve üzerine su ekleyin. 45 dakika kaynadıktan sonra suyu süzerek ayrı bir kaba alın.

Sebzeleri tel süzgeçten ya da robottan geçirerek püre haline getirin. Elde edilen püreyi ayırdığınız sebze suyuna ekleyerek 5 dakika kısık ateşte kaynatın.

Sebze suyunuz yemeklerinizde kullanılmak için hazırdır.