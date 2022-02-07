4 malzemeli kurabiye tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta akı

200 gram şeker

250 gram badem içi (fındık ya da ceviz)

Süslemek için badem

HAZIRLANIŞI

Yumurta aklarını kar beyaz olana kadar mikserle çırpın.

Mikserinizin ayarını en yüksek seviyede tutun. Böylelikle yumurta akları daha kolay kıvam alacaktır.

Şeker ve badem içini ekleyin.

Bir spatula yardımı ile alttan üstte doğru karıştırın.

Hamur haline gelen karışımı, bir dondurma kaşığı ya da herhangi bir kaşık yardımıyla yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye paylaştırın.

Kurabiyelerin üzerine badem yerleştirdikten sonra, önceden 160 derecede ısıtttığınız fırında kurabiyelerin üstü kahverengiye dönene kadar pişirin.

Afiyet olsun...