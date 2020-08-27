Abuzer kebabı Adıyaman'da gün içerisinde bir kaç esnafın buluşmasıyla hazırlanır. Bu anlamda dayanışma ve kaynaşma anlamında farklı bir önem taşır. Esnaf ve memurların tercih ettiği ve kısa süre içerisinde hazırlanan Abuzer kebabı, domates, soğan, biber ve tercihe göre etli ile etsiz olarak yapılır. Doyurucu özelliğe sahip bu yemek Adıyaman'da yaz aylarında vazgeçilmez lezzetler arasında yer alır. Özellikle sebzelerin kullanıldığı Abuzer kebabı protein açısından bol ve sağlıklı bir yemektir.

Kentte uzun yıllar kasaplık yapan Zeynal Abidin Dinç ise söz konusu lezzetin ana malzemelerini ve yemeğin hazırlanışını anlattı.

Abuzer kebabı nasıl yapılr?

MALZEMELER

5 domates

300 gr kıyma

2 baş sarımsak

5 soğan

NASIL YAPILIR?

Soğanlar önce halkalar halinde dilimlenerek, tepsi içerisine diziliyor, tuz ile harmanlanan kıyma ise soğanın üzerine ince tabaka halinde bastırılır. Dilimlenen domatesler ise tepsiye özenle diziliyor. Yaklaşık 10 dakikada hazırlanan yemek kentteki taş fırınlarda 20-30 dakika da pişerek sofraları süslüyor. Birde yanında özellikle soğuk ayran ile ekmekle beraber tüketiliyor. Bu yemeğin çabuk ve kolay olması da insanların ilgisini çekiyor