Akşama ne pişireceğiniz belli değil mi?

Çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan aşağıdaki günlük menü seçenekleri işinizi kolaylaştırabilir.
ÇORBA
Bamya çorbası
Konya'nın bağrından kopup gelen bir lezzet; bamya çorbası. Hazır bamya mevsimindeyken bir bamya çorbası yapabilirsiniz. Malzemelerine ve nasıl yapıldığına bir bakalım.
Malzemeler
- 2 adet soğan
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 250 gram kırmızı et
- 250 gram kurutulmuş çiçek bamya
- 2 litre su (et suyunu hazırlamak ve çorbanın yapımında kullanmak için)
- 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
Bamya çorbası nasıl yapılır?
- Dana etini kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.
- İpe dizili olarak kurutulmuş çiçek bamyaları temiz bir bez içinde ovalayarak kıllarının dökülmesini sağlayın.
- Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın.
- Ayçiçek yağının yarısını derin bir tencerede kızdırın.
- Küçük parçalar halinde kuşbaşı doğradığınız dana etini tencereye alın ve hafif bir renk alana kadar kavurun.
- Kavrulmakta olan etlere çorbanın yapımında kullanacağınız suyu katın.
- Dana etlerini yumuşayana kadar pişirin.
- Kurutulmuş bamyaları ayrı bir tencerede limon suyu ilavesiyle kısa bir süre haşlayın.
- Suyunu süzdüğünüz bamyaların iplerini çıkartın.
- Haşlanan etleri bir kevgir yardımıyla çıkartarak temiz bir tabağa alın.
- Et suyunu bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra bir kenarda bekletin.
- Büyük boy bir tencerede kalan ayçiçek yağını kızdırın.
- Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.
- Domates salçasını katıp kavurma işlemini 2-3 dakika kadar devam ettirin.
- Haşlanmış kuşbaşı dana etlerini ilave edin ve soğanlarla birlikte kavurun.
- Ayırdığınız et suyunu tencereye aktarın.
- Kaynamaya başlayan et suyuna kısa bir süre haşladığınız çiçek bamyaları katın.
- Tuz ve taze sıkılmış limon suyunu kattığınız etli bamya çorbasını kısık ateşte 20-25 dakika daha pişirin.
Alternatif: AYRAN AŞI
Malzemeler
- 2-3 avuç nohut
- 1 bardak buğday veya dövme
- 3 bardak yoğurt
- 5 bardak su
- 1 tatlı kaşığı nane
- Tuz
Ayran aşı nasıl yapılır?
- Buğday ve nohutu bir gece önceden ıslatın.
- Yoğurdu tuz ve su ile karıştırın.
- Soğuyan buğday ve nohuta, yoğurt karışımını ekleyin ve karıştırın.
- Buzdolabında soğumaya bırakın.
- Ayran aşınız servise hazır.
ANA YEMEK: Fırında baharatlı limonlu piliç baget
Sofralarınıza çok yakışacak lezzetli, sağlıklı ve kolay fırın yemeği…
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 1 saat
Malzemeler
- 6 adet piliç baget, 1 kg
- 3 sap taze soğan, yıkanıp ince doğranmış
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 limon suyu ve rendelenmiş kabuğu
- 2 çorba kaşığı soya sosu
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
- 6 diş sarımsak, kabukları soyulmuş
- 2 sap biberiye
- 2 baş sarımsak
- 2 adet büyük boy patates, kabukları soyulup yıkandıktan sonra 4'e bölünmüş
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!