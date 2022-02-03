Av hayvanlarının, hindi, kaz veya tavuk etiyle pişirilen sıcak çorba ile özel olarak hazırlanmış soğuk hamurun buluştuğu "arabaşı", Yozgat'ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel lezzeti olarak tarihi konaklarda ikram ediliyor. 2012'de TSE'ye tescil ettirilen arabaşı, restore edilerek kültür hizmetlerinde kullanılan tarihi konaklardaki etkinliklerde yaşatılıyor.

Arabaşı etkinlikleri, Yozgat türküleri ve şiirleri ile yıllardır vatandaşların bir araya gelerek birlik ve beraberliğinin artmasına vesile oluyor. Özellikle uzun kış gecelerinde yapılan ev ziyaretlerinde ikram edilen arabaşı geleneği, Yozgat’ta asırlardır devam ediyor.

Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmasıyla da bilinen arabaşı çorbası, vatandaşlarca sıklıkla tercih ediliyor.

Yozgat Arabaşısı nasıl yapılır?

Arabaşı, Yozgat’a has, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez en önemli yemeğidir. Yozgat uzun kış gecelerinde akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce yapılan sohbetler esnasında ikram edilen bir çeşit ara öğün yemeğidir. Bu sebeple yemeğin asıl adı “ara aşı” olmasına rağmen halk ağzında söylene söylene arabaşı şeklini almıştır. Malzeme olarak un, su ve tuz kullanılır. Çorbası içinse tavuk veya hindi eti kullanılır.

MALZEMELER

Hamuru için: 5 kg su, 650 gr un

5 litre suyun 3 litresi ateş üzerinde kaynamaya bırakılır. Kalan 2 litre soğuk suya 650 gr un ilave edilip mikserle çarpılarak bulamaç haline getirilir. Bulamaç haline getirilmiş hamur kaynamakta olan suya birdenbire boşaltılır. Oklava ile devamlı karıştırılarak hamur mısır patlağı gibi patlamaya başlayınca 3-4 dakika daha kaynatılıp 40 cm’lik 2 adet siniye dökülüp soğutmaya terk edilir.

Çorbası için: Tavuk veya Hindi eti (göğüs), 5 kg su, 5 kaşık un (yağsız kavrulmuş un), 2 kaşık salça, 1 kaşık pul biber, 150 ve 200 gr yağ

NASIL YAPILIR?

Tüm bu malzemeler çiğ olarak karıştırılıp ocağa konulur. Köpük kayboluncaya kadar pişirilerek hazır hale getirilir. İkramdan önce tikelenen et çorbaya ilave edilip bir taşım kaynatılıp servis yapılır. Soğumaya bırakılan hamur, ıslak bir bıçak ile baklava dilimleri şeklinde kesilir. Tepsinin ortası çorba kasesi sığacak şekilde açılır, açılan yere çorba kasesi yerleştirilir. Kesilen hamurlar kaşık üzerine yerleştirilerek çorba ile birlikte çiğnemeden yutulur.