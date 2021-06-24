Arjantin'den orjinal empanada tarifi

Böreğin iç dolgusu farklılık gösteriyor. Karideslisi, tonlusu, yumurtasızı çok çeşidi var. Bizim çiğ böreğe benzese de iç dolgusu çok yoğun ve çeşitli. Ayrıca Arjantinlilerin hamuru kapatma biçimi de farklı. 'Empenada'ların hamurunu evde önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilir. İstediğiniz zaman da içini hazırlayıp pişirebilirsiniz. 'Empenada'yı hem sıcak hem de soğuk olarak tüketebilirsiniz. Arjantin'de en yaygın geleneksel tarif ise şöyle:
MALZEMELER
14 adet empenada için
- 250 gram un
- 125 gram oda sıcaklığında su
- 20 ml sızma zeytinyağı (veya eritilmiş tereyağı veya margarin)
- 2 tutam tuz (5 gr)
İçi için:
- 160 gr kuşbaşı doğranmış dana eti
- 1/2 beyaz soğan
- 1 küçük arpacık soğan
- 2 büyük yemek kaşığı ince doğranmış kırmızı biber
- 2 çay kaşığı kuru üzüm
- 6 - 7 çekirdeksiz yeşil zeytin
- 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1/2 çay kaşığı tatlı kırmızı biber
- 1/2 çay kaşığı kimyon
- Bir tutam acı biber
- Bir tutam tuz
- 1 katı haşlanmış yumurta
Pişirmek için:
Şayet kızartacak iseniz kızartma yağı ya da fırında pişirmek isterseniz üzeri için 1 yumurta sarısı
İÇİNİN YAPILIŞI
- Bir yumurtayı haşlayın ve soğumaya bırakın.
- Ardından soğanı ve arpacık soğanı ince ince doğrayın ve geniş bir tavada sıvı yağ ile 1 dakika kavurun.
- Ardından doğranmış biberi ilave edin. Orta ateşte çevirin ve yaklaşık 10 dakika pişirin.
- Son olarak çekirdekleri çıkarılmış dilimlenmiş zeytinleri ve önceden suda yumuşamış kuru üzümleri, pul biberi, kimyonu, kırmızı biberi ilave edip 1 dakika kadar tatlandırdıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakın ve tadına göre tuz ekleyin.
HAMURUN YAPILIŞI
- İç harcı pişerken siz de hamuru hazırlamaya başlayabilirsiniz.
- Büyük bir kapta un ve tuzu ekleyin, karıştırın, yağ ve suyu ekleyin. Yumuşak ve elastik bir top yoğurun ve oluşturun.
- Daha sonra üzerini kapatın ve 30 dakika dinlenmeye bırakın.
- Hamur iyice dinlendiğinde ve iç malzeme soğuduğunda empanadalarınızı yapabilirsiniz.
- Öncelikle hamuru bir tutam un ve oklava yardımıyla 3 mm kalınlığında açın. 12 cm'lik daireler kesin. Sonra her yarım daireyi cömert bir şekilde dolgu ile doldurun.
- Ardından, önceden soyulmuş, haşlanmış yumurtadan bir parça ekleyin.
- Son olarak, bir hilal oluşturacak şekilde hamuru üst üste getirin, iyice kapatmak için kenarlarını bir bıçağın ucuyla tipik "repulgue" denilen kapamasını yapın: Yani uçtan başlayarak, kenarı oluşturmak için önceki parçadaki bölümü üst üste getirin. Bukle şeklinde oluyor. Empenadaları kızartabilir ya da fırında pişirebilirsiniz.
Kızarmış empanadalar
- 170 ° sıcaklığa getirilmiş yağla doldurulmuş yüksek kenarları olan bir tavada bir seferde birkaç parça (bir çift) kızartın.
Her iki tarafta yaklaşık 1 dakika kızartın, sonra çevirin ve altın kahverengi olana kadar her iki tarafta 20 - 30 saniye daha pişirin.
- Emici kağıt üzerine boşaltın ve servis yapın!
Fırında empanadalar
Empanadaları önceden yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürün ve 180 derecelik fırında orta kısmı altın sarısı olana kadar yaklaşık 15 - 18 dakika pişirin.
Empanada'larınız hazır! Afiyet olsun.
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