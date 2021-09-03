Acuka nasıl yapılır?

Hem kahvaltıda hem de gün içerisinde atıştırmalık olarak tükettiğimiz hatta doyamadığımız bu enfes tarif bu sefer Antalya'dan.

Zaten bildiğimiz ama belki kolaya kaçıp hazır aldığımız bu enfes tarifi denedikten sonra eminim sizde artık kendiniz yapacaksınız.

MALZEMELER

Yarım su bardağı tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

5 diş sarımsak

1 su bardağı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pulbiber

Tuz

1 su bardağı dövülmüş ceviz

NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve zeytinyağını eritip salçayı ekliyoruz. Sarımsakları da karışımla birleştiriyoruz.

15 dakika karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz.

Ardından baharatları da ekleyip son olarak cevizi de dahil ediyor ve soğumaya bırakıyoruz. Afiyet olsun...

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